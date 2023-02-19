Yıldızlar yanımızdaydı

GİGİ VE BELLA HADİD

Dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid milyonlarca takipçili Instagram hesaplarında depremle ilgili paylaşımlarda bulundu. Gigi Hadid, UNICEF'in depremden etkilenen çocuklarla ilgili yardım kampanyasını paylaşarak "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm" dedi. Bella Hadid Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Tüm bedenimde dondurucu bir his var. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmenin yollarını arıyorum."

PAULO COELHO

'Simyacı' kitabıyla bilinen 75 yaşındaki Brezilyalı yazar Paulo Coelho depremin etkilediği bölgeler için art arda sosyal medya paylaşımlarında bulundu. Ünlü yazar Kızılay'ın hesap bilgilerini paylaşarak takipçilerini bağış yapmaya yönlendirdi.

DUA LİPA

Türk modacı Yiğit Tuhan'la yakın arkadaş olan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Önce Turhan'ın Instagram hikayesini paylaşan Dua Lipa, sonra da "Suriye ve Türkiye'ye destek olma yolları" başlıklı bir gönderi yayınladı.

ENRİQUE IGLESİAS

İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın Vakfı) depremin yıkıcı etkisini anlatan gönderisini Instagram takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, profiline bağış sayfasının linkini ekleyerek şöyle dedi: "Türkiye ve Suriye'nin şu anda gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Lütfen sevginizi, desteğinizi gösterin ve mümkünse bağış yapın. Save The Children'ın Acil Durum Fonu bu gibi felaketler için kuruldu."

ANGELİNA JOLİE

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie'de sosyal medya hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış yapılması çağrısında bulundu. Angelina Jolie, depremin simgesi haline gelen Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kaybettiği kızının elini bırakmayan acılı babanın da fotoğrafını ve yardım kampanyası linkini eklediği paylaşımında, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler" mesajını paylaştı.

JENNİFER GARNER

Save The Children'ın bağış linkini paylaşan ABD'li oyuncu Jennifer Garner Instagram hikayesinde deprem ile ilgili şunları yazdı: "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen Save The Children'ın yardım faaliyetlerini dikkate alın"

HUGH JACKMAN

Logan, Muhteşem Showman ve Prestij gibi ünlü filmlerin yıldızı Hugh Jackman, UNICEF'in yardım linkini Instagram hesabından paylaşarak "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında" dedi.

MADONNA

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabından Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen depremzedelere bağış için Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP'a bağış çağrısında bulundu.

MARK RUFFALO

Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk rolüyle bilinen ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nin hesap bilgilerinin olduğu bir tweet'i alıntılayarak "Bunlar Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları yapan arkadaşlar. El uzatmak isterseniz..." diye paylaştı.

ANTONİO BANDERAS

Antonio Banderas deprem yaşandıktan kısa bir süre sonra Twitter'da "Türkiye ve Suriye halkına dayanışma kucaklaması. Son birkaç saat içinde yaşadıkları trajediden dolayı onları yüreklendirelim" paylaşımında bulundu.

RUSSEL CROWE

Daha önce yönetmenliğini yaptığı Antonio Banderas Russel Crowe 'The Water Diviner' (Son Umut) filmi için Türkiye'de bulunan Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı

SHAKİRA

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, takipçilerini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı. Ünlü şarkıcı bu büyük depremin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını paylaştı.

DAVİD BECKHAM

İngiliz futbolunun efsanesi David Beckham, sosyal medya hesabında bu büyük depremin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yayınlayarak UNICEF'e bağış çağrısında bulundu.

JİMMY FALLON

ABD'nin ün talk show sunucusu Jimmy Fallon, programı The Tonight Show'un son bölümünde Türkiye ve Suriye'deki depremlere yönelik yardım kampanyalarını duyurdu. Ünlü sunucu, UNICEF'in bölgedeki çalışmalarından bahsederek programı izleyenleri bağış yapmaya çağırdı. "Kalbimiz şu anda Suriye ve Türkiye'deki herkesin yanında. @UNICEFUSA'nın depremlerden etkilenenlere bakım ve destek sağlamak için yaptığı çalışmaları desteklemeye yardımcı olun"