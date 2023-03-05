Cildinizin ihtiyacı gece bakımı

Her insan sağlıklı, ışıl ışıl ve pürüzsüz görünen bir cilde sahip olmak ister. Bunun için yapmanız gerekler oldukça basittir. Gün boyu cildimiz hava kirliliğine, güneş ışığına, sıcak-soğuk gibi hava değişimlerine, birçok ışığa maruz kalmaktadır. Bu yüzden uyku öncesi cilt bakımı rutini çok önemlidir. Uyku öncesi cilt bakımı rutininin süreklilik gerektiren bir yapıya sahip olduğunu unutmamalısınız. Cildinizde gözle görülür bir değişimin olmasını istiyorsanız uyku öncesi bakımı rutini adımlarını her gece tek tek eksiksiz uygulamalısınız.

1. TEMİZLEYİN Gün boyunca cildiniz kir, makyaj kalıntıları ve fazla yağa maruz kalmaktadır. Bu yüzden ilk adım olarak cildinizi gece uykuya geçmeden önce çok iyi bir şekilde temizlemelisiniz. Eğer cildinizi temizlemezseniz gözeneklerinizden tıkanmalar yaşanabilir bu durum da siyah noktaların, sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

2. MASAJ YAPIN Uyku öncesi cilt bakımı rutini yapıyorsanız kan dolaşımınızı hızlandırmalı cildinizi yenilenmeye hazır hale getirmelisiniz. Bu durumu parmaklarınız yardımı ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ufak ve narin hareketler ile cildinize zarar vermeden yüzünüze, boynunuza masaj yapabilirsiniz. Cilt hücreleriniz yenilendikçe daha sağlıklı ve dinç bir cilt görünümüne sahip olacaksınız.

3. TONİK UYGULAYIN Genetik yatkınlığınız sebebi ile ya da hava kirliliğinden kaynaklı olarak cildinizdeki gözenekler genişler bu durumda kötü ve sağlıklı olmayan bir görüntü ortaya çıkar. Bu görüntüyü ortadan kaldırabilmek için tonik uygulamak oldukça önemlidir. Tonik; cildiniz temizlenmesini destekler, gözeneklerin nefes almasını ve aynı zamanda gözeneklerin küçülmesine yardımcı olur. Cildinizin daha sağlıklı görünmesini, parlamasını sağlar. Tüm cilt tipleri ve her yaş grubunda insan tonik kullanmalıdır.

4. CİLT TİPİNİZE UYGUN SERUM KULLANIN Seruma geçmeden önce cildiniz için özel olarak kullandığınız bir ürün var ise onu uygulamalısınız. Örneğin leke, sivilce ya da kızarıklık sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu sorunların tedavisi için kullandığınız bir ürün var ise o ürünü uygulayın, cildiniz ürünü iyice çektikten sonra serum uygulama aşamasına geçebilirsiniz. Serumların emilimleri oldukça iyidir çünkü konsantre cilt ürünleridir. Üzerine herhangi bir ürün sürerseniz ürünün de etkinliği artacaktır. Serum uygulayarak aynı zamanda cildinizi bir sonraki güne sağlıklı bir şekilde hazırlamış olursunuz. Dermaroller seti ile bakım rutininizi tamamlayabilirsiniz.

5. NEMLENDİRİN Cildimiz nemlendiriciyi gece daha iyi emer. Aynı zamanda cildimizin en temiz olduğu an gecedir. Uyumak için cildinizin nemlendiriciyi çekmesini beklerseniz bu aşamadan çok daha fazla verim alırsınız. Su bazlı ve cilt tarafından çabuk emilebilen bir nemlendirici tercih etmenizde fayda var.

6. DUDAKLARINIZI UNUTMAYIN Uyku öncesi cilt bakımı rutininizde kesinlikle dudaklarınızı nemlendirmeniz gerekmektedir. Çünkü bu uygulama ile sabahları uyandığınız an her zaman olduğundan daha yumuşak ve daha pürüzsüz dudaklara sahip olacaksınız.