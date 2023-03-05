Çocukların yüzündeki bir gülücük için el ele

52 KÖYDE ÇOCUKLARA ULASTILAR

Ankara'dan Adıyaman'a gelen Hempa Çocuk Derneği üyeleri, dağ köylerini gezerek afetzede çocukların gönlüne dokunuyor. Ankara'da faaliyet gösteren derneğin gönüllü üyeleri, depremzede çocukların yaralarını sarmak için yola çıktı. Depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'taki köylerde çocuklara etkinlik düzenleyen gönüllüler, Adıyaman'da geldi.

Gönüllüler, evlerin yıkıldığı merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Alikoç köyünde "Psikososyal Destek Atölyesi" kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Gönüllüler psikologların önerdiği oyunları çocuklarla oynayarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Gönüllüler, 52 köyde 2 bin afetzede çocuğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

PALYAÇO İLE EGLENDİLER

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde depremzede çocukların yaşadıkları tramvayı unutmalarını sağlamak amacıyla palyaço gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Necmettin Uca'nın sahne aldığı etkinliğe tüm depremzede çocuklar katıldı. Muratlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğlencede Necmettin Uca tarafından palyaço gösterisi gerçekleştirildi. Yüz boyama, balonlar, sürpriz hediyeler, ikramlar ve müzik eşliğinde oyunlar oynandı. Eski minder, yağ satarım bal satarım, kutu kutu pense, aç kapıyı bezirgân başı ve çeşitli marşlar eşliğinde çocukları doyasıya eğlendiren Necmettin Uca, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

MANİSA'DA PSİKOLOJİK DESTEK PROGRAMI

AFAD Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, deprem bölgelerinden Manisa'ya gelen depremzedelere yönelik psikososyal destek ve geliştirici aktiviteler programı uygulanıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, depremzede vatandaşların moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmaya çalıştıklarını söyledi.

SINEMA İLE İLK BULUSMA

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki çocuklar, afetin psikolojik etkilerinden sinema ile uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Kahta ilçesindeki çadır kente çocuklar için "sinema çadırı" kuruldu. Kahta Gençlik Merkezi ile Kahta Genç Kızılay gönüllüleri, her akşam ellerinde hoparlörlerle, çadır kentte dolaşarak çocukları sinemaya davet ediyor. Daha önce sinemaya gitmemiş birçok çocuk, arkadaşlarıyla birlikte animasyon film izlemenin keyfini çıkarıyor. Kahta Gençlik Merkezi lideri ve Genç Kızılay Başkanı Mahir Aslan, "Hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş çocuklar var. Daha farklı ve güzel bir ortamda çocuklarımızla bu sinema ortamını oluşturmak isterdik. Çocuklarımızdan güzel dönüşler alıyoruz. Psikologlarımız önce filmleri izliyor, ondan sonra filmleri çocuklarımıza izletiyoruz."

SICAK ÇİKOLATA MUTLULUGU

İstanbul'dan Adıyaman'a giden kahve firması yetkilileri, afet ortamında çocukların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak için sütlü sıcak çikolata ikram ediyor. İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren firma yetkilileri, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak için deprem bölgesine harekete geçti. İlk günü geldikleri Adıyaman Havaalanı'nda afetzede ve görevlilere su, çay ve kahve ikramında bulunan yetkililer, mobil kafeteryalarıyla yıkıma uğrayan kent merkezinde kurulan Eğriçayır Çadır Kenti'nde yardımlarına devam etti.

Taze sütten ve katkı maddesiz çikolatadan üretilen sıcak çikolatayla çocukların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak isteyen gönüllüler, afet ortamında da olsa minik depremzedelerin yüzünü güldürmeyi ve içini ısıtmayı amaçlıyor. Günde ortalama 1000 bardak filtre kahve, 1000 bardak da sütlü sıcak çikolata dağıtılıyor.

SEYYAR ATLI KARINCA İLE SOKAK SOKAK DOLASIYOR

Van'da seyyar satıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Suat Aslan, gezdiği mahallelerde aileleriyle deprem bölgesinden gelen çocukları ücretsiz atlıkarıncaya bindiriyor. Edremit ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Aslan, pazarlarda çorap ve bardakta mısır satarak geçimini sağlayan Aslan, eğlenceli şarkılar da çalarak çocuklara depremi unutturmaya çalışıyor.

Depremler nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren Aslan, 2011'de Van'da meydan gelen depremde de benzer acıları yaşadıklarını söyledi. Depremden en çok etkilenen kesiminin çocuklar olduğunu anlatan Aslan, "Biz de 2011'de acı bir deprem yaşadık. Çocuklarım bundan çok etkilenmişti. Onlar mutlu olsun bu bana yeter. Onların mutluluğa, oyuncağa ihtiyacı var. Hepimizin gözyaşları aynı. Onlar da bizim çocuklarımız."