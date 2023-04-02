Sağlıklı cildin ihtiyacı nem

SOĞUK ve rüzgârlı havaya maruz kalan cildimiz kolayca yıpranıyor. Bu duruma sıcak suyla duşun eklenmesi ve kaloriferin havadaki nem miktarını azaltması da eklenince ciltte kurumalar meydana gelebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur, cildimizi soğuk ve kuru havanın zararlı etkilerinden korumanın yollarını anlattı...

"Sağlıklı ve parlak bir cilt oluşmasında probiyotikler önemli rol oynuyor" diyen Öznur ,"Düzenli olarak probiyotik içeren diyet programları ve probiyotik içeren kremlerin kullanımı canlı, temiz ve parlayan bir cildin gelişiminde öneme sahiptir. Düzenli probiyotik kullanımıyla akne oluşumu azalırken daha nemli bir cilde sahip olabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Öznur, sağlıklı bir cilde kavuşmanın diğer yollarını şu başlıklarla sıraladı...

BANYO SÜRESİNİ KISA TUTUN

Soğuk havalarda eve gelip sıcak bir duş almak hem bizi ısıtır hem de gevşetir. Ancak bunu sık sık yapmak ve dakikalarca banyo köpükleriyle duş almak kuruluğu artırıyor. Dolayısıyla banyo ve duş alma sürenizi 10 dakikayla sınırlayın. Ve suyun çok sıcak değil, ılık olmasına dikkat edin. Banyonun ardından henüz nemliyken cildinize uygun nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.

SABUNDAN UZAK DURUN

Sabunlar cildimizi daha da kurutur. Temizleyici olarak tercihiniz yine de sabunsa, PH düzeyi 5,5 olan ya da yağgliserin oranı yüksek sabunlara yönelin.

KESE VE PEELİNG YAPMAYIN

Özellikle ilerleyen yaşlarda cilt giderek inceldiğinden ve sıkılığını kaybettiğinden, kuru ve soğuk havanın da etkisiyle ciltte tahrişe, kabuklanma ve yaraların oluşmaması için kese ve peeling uygulamalarından kaçının.

BOL BOL SU TÜKETIN

Cildimizi besleyen en önemli kaynak, vücudumuzun da temel yaşam kaynağı olan su. Kış aylarında "Çok su içmeme gerek yok" diye düşünmeyin. Sağlıklı bir cildiniz olsun istiyorsanız, günde 10 bardak (2 litre) su için.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Cilt tipiniz kuruysa daha yoğun nem içeren kremler kullanın. Banyonun ardından vücut yağlarıyla cildinizin daha nemli olmasını sağlayabilirsiniz. Cildinizi yumuşatmaya destek olan saf zeytinyağı ve haftalık uygulayacağınız nem maskeleri kullanın.

MEYVE-SEBZE TÜKETİN

Cildinize yatırım yapmak için bol bol meyve sebze tüketin. Örneğin C vitamini, hem cildi gençleştirme hem de nemlendirme özelliğine sahip. Bu nedenle mevsim meyvelerinden portakal, mandalina, greyfurt, kivi, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi C vitamininden zengin besinleri tüketmeye özen gösterin.