Murteke’de sahur bir başka güzel

İzmir'in en eski mahallelerinden biri olan ünlü Ege Mahallesi ya da bilinen adıyla Murteke'nin sevilen muhtarı Özer Kaleli, Ramazan boyunca düzenlediği iftar ve sahur etkinlikleriyle mahalleliyi bir araya getirmeye devam ediyor.

İLAHİLER DE ROMANLARDAN

Mahalle halkının meslek sahibi olmasını sağlayabilmek için el becerisi kursları açılmasına öncülük eden, uyuşturucunun Murteke'ye girmesini engellemek için dışarıdan gelerek uyuşturucu satışı yapan şahısların barındıkları ev ve barakaları gecenin bir vakti kamyonla yıkan 'aykırı muhtar' Özer Kaleli, Ramazan'da düzenlediği iftar ve sahur etkinliklerinin ücretini de kendi karşılıyor.

Mahalle kahvesinin bahçesinde her akşam iftarda, her gece ise sahurda buluşan Murtekelilere mahalle dışından misafirler de eşlik ediyor. Genciyle- yaşlısıyla dolup taşan mahalle kahvesinde kurulan yemek kazanları önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Dualar eşliğinde her gün birlikte sofraya oturan vatandaşlara Yenişehirli Roman müzisyenler de ilahileriyle eşlik ediyor.

KÜLTÜR MAHALLESİ HAYALİ

Mahallede yaşayan Roman vatandaşların, daha iyi koşullarda, ötekileştirilmeden yaşayabilmesi için tüm imkanlarını seferber eden muhtar, bölgelerinde hayata geçirilecek kentsel dönüşümün ardından her şeyin değişeceğine ve mahallelerinin kültürel gezilerin düzenlendiği, her kesimden insanları kucaklayan Hıdırellez şenliklerinin düzenlendiği bir mekana dönüşeceğine inanıyor.

BİT PAZARI YENİ YERİNDE

Muhtar Özer Kaleli, mahallenin geçim kaynaklarından biri olan bit pazarının da eskisinden daha geniş bir alana taşındığının müjdesini verdi. İşçiler Caddesi'nde daha fazla tezgaha yer verdiklerini söyleyen Kaleli, "Pazarımızın mahalle dışından çok sayıda müşterisi var. Her pazar vatandaşlarımızı yeni pazaryerimize bekliyoruz" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER