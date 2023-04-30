Zamanı geriye sarmak için ameliyata gerek yok

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte estetik alanındaki yenilikler, bireylerin tercihlerine yön veriyor. Ameliyat gerektiren estetik tedaviler yerini cerrahi yetkinliği zorunlu kılmayan, dermatolojik cilt uygulamalarına bırakıyor. Pek çok yaş grubundan kişi, görünümlerini iyileştirmek ve yaşlılık belirtileriyle mücadele etmek için botoks, dolgu maddeleri gibi enjekte edilebilir yöntemlere başvururken, mezoterapi kozmetik dermatolojinin zirvesine yerleşiyor. İşte ameliyatsız estetik tedavilerdeki yöntemler...

1 SAATTE GENÇLEŞME

Mezoterapinin cildin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ve ilaçları cildin derinine ulaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Mezoterapi, cildin orta tabakasına, akupunktura benzeyen bir yöntem olarak iğne kullanılarak yapılan bir işlemdir. Genellikle 10 ila 15 dakika arasında sürüyor. Mezoterapinin oldukça geniş uygulama amacı ve bölgesi bulunurken, ciltte meydana gelen tahribatları gidermek ve zayıflayan kan dolaşımının düzenlenmesi ilk sırada yer alıyor. Bu uygulamalarda cilt yenilenirken, gevşeyen dokuların yeniden eski sıkılığını kazanarak gençleşmesi sağlanıyor.

AYDINLIK GÖZ ALTLARI

Yüz gençleştirmek için yaptırılan ameliyatsız estetik tedavilerin yalnızca cilt sıkılaştırmayı kapsamadığını, parlak ve canlı bir cilt için de sıkça tercih edilir. Cilt yalnızca yaşın ilerlemesiyle de değil, günlük hayattaki tempo, beslenme ve uyku düzenine bağlı olarak da yorulup sağlığını kaybedebiliyor. Göz altı ışık dolgusu ise göz altındaki morluk ve karartıları, yorgun görüntüyü, kırışıklıkları ve sarkmaları azaltıyor. Hyalüronik asit maddesi sayesinde göz altındaki derinin renginin açılmasını sağlıyor ve aydınlık bir görüntüye kavuşturuyor. 15 ila 20 dakikada tamamlanan bu işlem, genç ve sağlıklı bir cilt yaratıyor. Bunun yanı sıra düzenli uygulandığında 9 ila 12 aylık etki süresi daha da uzuyor.

BÖLGESEL YAĞLARDAN KURTULUN

Lipoliz, genel olarak vücutta; karın, basen, bacak veya kol bölgelerindeki kilolu görünüme sebep olan yağ hücrelerini medikal cihazlar yardımıyla alarak düzeltme işlemidir. Bu işlemler, cildin altındaki yağ hücrelerini dondurma, lazerle parçalama veya titreşimle eritme gibi prosedürleri içerir. Soğuk (Cryo) lipoliz, cildin altındaki yağ hücrelerinin dondurularak bölgesel yağların yok edilmesidir. İğneli lipoliz, yağ hücrelerini parçalayan kimyasal bir bileşen iğne ile enjekte edilerek gerçekleştirilen süreçtir. Yağ hücrelerinin lazer ışınları uygulanarak parçalanması ve sonrasında bölgesel zayıflamanın sağlanmasına ise lazer lipoliz adı verilir. G5 bölgesel zayıflama adını, G5 isimli medikal cihazdan alır. Darbeli titreşimler üreterek uygulandığı bölgede kan akışını hızlandırır ve yağ yakılmasında etkili olmaktadır. Genelde bel, kalça, bacak ve kol bölgelerinde kullanımı yaygındır.

ZAMANIN İZLERİ SİLİNİYOR

Botoks genellikle yüzdeki kırışıklıklar için kullanılır. En çok alın, kaz ayağı, dudak kenarı çizgilerinde çok etkili olabilmektedir. Botoks ile kaşlar bir miktar kaldırılarak gözlerdeki yorgun ifadenin giderilmesi, alındaki ve iki kaş arasındaki belirli çizgileri yok etmek mümkündür. Botoksun etkisi ortalama 5 ay sürer, etkisi geçtikten sonra tekrarlanması gerekir. Dolgu uygulaması botokstan farklı olarak yüzdeki hacmi artırır. İhtiyaç duyulan bölgeye bir şey doldurularak bir hacim etkisi yaratır. Dolayısıyla dolgu; çökük olan, belirgin olması gerekirken belirgin olmayan yerlere uygulanır. Örneğin elmacık kemikleri düzleştiyse, burundan dudak kenarına inen çizgiler çok derinleştiyse, dudaklar inceyse dolgu maddesi uygulanarak bu bölgelerin doldurulması veya kalınlaştırılması sağlanır.

PARLAK BİR CİLT

Yüze, ellere ve saç dökülmesini engellediği için saçlı deriye uygulanır. Kişinin kendi kanından elde edilir. Herhangi bir yabancı madde bulunmaz. Sadece bir tüpte kanın içindeki faydalı olabilecek maddeler, diğer kan hücrelerinden ayırarak saflaştırılır. Kalan bu saflaştırılmış PRP maddesi uygulama yapılacak alana noktalar halinde azar azar verilir. PRP'de verilen faydalı hücreler cildin kalitesini artırır. Cilt daha parlak, diri, genç ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Bazı izleri ve çizgileri azaltır. Saç derisine uygulandığında saçları gürleştirir ya da dökülmesini engeller.

GERGİN GÖRÜNÜM

İp askı çok popüler bir yöntemdir. Derinin altından geçirilen ip ile yüzdeki sarkıklıklar asılır, gerilir. Direk olarak cilt ipin altına sokulur. Cilt şakak bölgesine, alında saçlı derinin içindeki kemiğin olduğu yere asılır. İp istenilen istikamette, istenilen sayıda cilt altından geçirilebilir. Nereye asılacaksa yukarıya çekilme ile asılır. Son Fransız askılarının süresi 4-5 yıla kadar uzayabilmektedir. Kişiye ve ciltteki sarkıklık derecesine, cilt kalitesine göre değişmektedir. Cildi daha yağlı ve kalın ciltlerde etkisi daha az olur.

LEKELERDEN ARININ

Leke tedavisi lekenin neden olduğuna da bağlı olarak zor bir tedavidir. Bazı lekeler çok dirençli olabilir. leke tedavisinde hem öncesinde hem de sonrasında dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. En etkili tedavi peeling maskeleridir. Peelingler ile leke olan kısımda cildi soyarak, o leke olan bölgeyi yok edip altından taze derinin gelmesi sağlanır.