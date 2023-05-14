Doğal hava temizleyiciler

YELKEN ÇİÇEĞİ: Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleri ile yelken çiçeği bir diğer adıyla barış zambakları sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda arındırıcı özellikleriyle de bilinir. Yapılan çalışmalar, bu bitkinin toksik ve alerjenik hava kirleticileri önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.

JANET CRAİG BİTKİSİ: Aynı zamanda dracaena fragrans veya mısır sapı bitkisi olarak adlandırılan bu bitkiyi alerjiniz varsa evinizde bulundurabilirsiniz. Astımı ve alerjik riniti arttırdığı bilinen toluenin havasını temizler.

ALOE VERA: Aloe veranın kozmetik bir malzeme olarak veya tıbbi amaçlarla kullanıldığını biliyor olabilirsiniz, ancak bu bitkinin geniş faydalar listesine ekleyeceği bir şey daha var. Diğer bitkilerdeki gibi benzen ve formaldehit (zararlı partiküller, kimyasallar) havasını da temizleyebilir.

BOSTON EĞRELTİ OTU: Nemli yerlerde daha iyi yetişen bu bitki çok az bakım ister. Eski bir NASA araştırmacısı bilim insanı, "Boston eğrelti otu havadaki zararlı toksinleri ortadan kaldırmak için en etkili bitkilerden biridir" demiştir.

PAŞA KILICI: Yılan bitkisi veya paşa kılıcı kuru yerlerde yetişen bir bitkidir. Ayrıca havada bulunan 5 ana toksinin 4'ünü de temizleyebilir.

KAUÇUK BİTKİSİ: Sert, plastiğe benzer yapraklarından dolayı bu ismi alan kauçuk bitkisi ya da bilimsel adıyla "Ficus elastica", aynı zamanda bir formaldehit yani toksin temizleyicidir. Ancak bu kimyasal bileşiğin çocuklarda astımı artırdığı görülmüştür.

FLAMİNGO ÇİÇEĞİ: Türünün tek örneği olarak bilinen flamingo zambağı parlak kırmızı çiçeği sayesinde odaya gerçekten anında bir renk patlaması katabilir. Ayrıca öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe neden olabilecek bir kimyasal olan havadaki amonyağı da filtreleyebilir. Ancak, bu bitkiye karşı birçok alerji vakası bildirildiğinden, evinizde bulundurmanın güvenli olduğundan emin olun.

İNGİLİZ SARMAŞIĞI: İngiliz sarmaşığı hızlıca büyüyen ve herhangi bir yüzeye tırmanabilen bir bitkidir. Bu harika bitki evinizin içinde bulunan havadaki toksinleri filtreleyebileceği için solunumla ilgili alerjilerinize de yardımcı olabilir.

BAMBU BİTKİSİ (AREKA): Bambu bitkisi, Amerika'nın subtropikal ve tropikal bölgelerine özgü, dünya çapında bir ev bitkisi olarak popüler hale geldi. 6 metreye kadar büyüyebildiği için tipik olarak bir dekorasyon parçası olarak işlev görür. Bambu palmiyesi güzel olmanın yanı sıra havayı baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilecek kimyasal bir bileşik olan trikloretilenden arındırabilir.

GERBERA: Çiçekleri seviyorsanız ve alerjiniz varsa, Gerbera papatyası en iyi arkadaşınız olabilir. Yazdan sonbahara kadar çiçek açar ve yaprakları 3 tehlikeli hava kirletici maddeyi temizleyebilir.

KURDELE ÇİÇEĞİ: Örümcek bitkisi diğer adıyla kurdele çiçeği, bakımı kolay olan ve uzun ömürlü olduğu için evinizde bulunması en kolay bitkilerden biri olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, araştırmalar bu bitkinin iç ortam hava kirliliğini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir.