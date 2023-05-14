Komşu Sofrası’nda lezzetli buluşma

Özlenen komşu kültürünü yaşatmak ve yerel gastronomiyi canlandırmak amacıyla düzenlenen Komşu Sofrası Etkinliği, Bornova Buenas Bistro Lounge'da 4. kez gerçekleşti. 16 yerel üretici stantıyla birlikte gerçekleşen etkinlikte 120 misafir kendi kültürlerine ait yemeklerle sofraya dahil oldu. Etkinlik ücretsiz olarak ve 'almadan verme' duygusu ile misafir ağırlama deneyimini yaşatmak için düzenlendi. Etkinliğin bu yılki konuk ülkesi Yunanistan oldu ve Atina'dan Yunan şef Maria Lekka, Yunan kültürüne ait yemeklerle katıldı. İtalyan Kültür Merkezi, Bosna Sancak Derneği, Bayetav, depremzede kadınlarımızın kurduğu Oyuncak Atölyesi, Ressam Çiğdem Şaşmaz, Kent tarihçi Altan Altın, Girişimci Kadınlar Kulübü kurucusu Ülkü Hür Marie Curie kitabının imza günü ile etkinliğe katıldı.

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