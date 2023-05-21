Süper modellerden ev yapımı güzellik reçetesi

Kendall Jenner'in avokado maskesi

Kendall Jenner'in güzellik sırrının ana elementi 'Avakado'. 25 yaşındaki modelin ev yapımı maskesinin içerisinde; biraz avokado, yulaf ezmesi, bal ve birkaç damla lavanta yağı var. Hepsini geniş bir kasede karıştıran Kendall Jenner, temiz cildine maskeyi doğrudan uyguluyor ve 15-20 dakika kadar bekleyip, duruluyor. Siz de cildinizin nemini artırıp, ışıltı kazandırmak için avokadonun ve balın besleyici gücünden yararlanabilirsiniz.



Priyanka Chopra'nın zerdeçal maskesi

2000 yılında Dünya Güzellik Yarışması'nda birinci olan Priyanka Chopra annesinin güzellik ve cilt bakım tavsiyelerinin kendisi için en iyi rehber olduğunu söylüyor. Chopra'nın, güzellik konusundaki bilgeliğinin bir kısmı da Hint kökenlerinden geliyor. Doğu'nun güzellik reçetelerinden biri olan zerdeçalı, ev yapımı maskesinin ana elementi yapan Chopra'nın diğer malzemeleri arasında; 1 tutam zerdeçal, 1 su bardağı tam buğday unu, birkaç damla limon suyu, tam yağlı yoğurt, tercihe bağlı olarak gül suyu var. Priyanka'nın maskesini uygulamak için geniş bir kasede tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra, yüzünüze dairesel hareketlerle uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.



Gigi Hadid'in çay maskesi

Parlak ve ışıltı bir cilde sahip olan Gigi Hadid'in güzellik sırrının ana elementi hepimizin yakından tanıdığı bir ürün olan 'yeşil çay'. Yakın zamanda anne olan genç model, ev yapımı maske tarifini Dermatoloji Uzmanı Mimi Luzon'dan almış. Luzon'un cilt tonunu eşitlemesinin yanı sıra mükemmel bir toksin temizleyicisi olarak adlandırdığı yeşil çay maskesinin tarifi de oldukça basit: 1 bardak yeşil çay, 2 bardak pirinç unu, yarım çay kaşığı bal. Temiz cilde uyguladıktan sonra 20 dakika kadar bekleyip durulayabilirsiniz.



Jasmine Tookes'ın buz maskesi

Gözenekleri küçültme konusunda adeta mucizevi bir etki gösteren buz, Jasmine Tookes'ın, kendi deyimiyle annesinden öğrendiği bir güzellik numarası. Cilt için aynı zamanda tonik görevi gören buz küpleri aynı zamanda canlandırıcı ve gözenek küçültücü doğal bir maske. Düzenli uyguladığınızda gözeneklerinizin küçüldüğüne şahit olabilirsiniz. Fakat buzun damar genişletme özelliği olduğundan dolayı göz altlarınıza uygulamamanızda fayda var. Çünkü göz altlarınızdaki kılcal damarlar hassas olduğu için buzun da etkisiyle hasar görebilir.



Miranda Kerr'in salatalık maskesi

Kora adında organik bir güzellik markasına sahip olan Miranda Kerr, doğal bakım konusunda oldukça bilgili ve deneyimli bir isim. "Treasure Yourself" adlı kitabında bilgilerini paylaşan Miranda'nın favori ev yapımı güzellik maskesinin ana elementini "salatalık' oluşturuyor. Halka şeklinde kestiği salatalıkları gözüne koymanın yanı sıra Miranda Kerr, tüm yüzü için de bir maske hazırlıyor. Miranda'nın maskesinin malzemeleri; Rondadan geçirilmiş salatalık püresi (Tam bir adet ya da yarım salatalık kullanabilirsiniz), 1 çay kaşığı yulaf ezmesi, 1 çay kaşığı baldan oluşuyor. Miranda'nın maskesini uygulamak için karışımı püre haline getirerek iyice karıştırdıktan sonra, yüzünüze dairesel hareketlerle yedirip, 15-20 dakika kadar bekletin. Ardından soğuk suyla durulayabilirsiniz. Yağlı bir cildiniz varsa bal yerine yoğurt kullanabilirsiniz.

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