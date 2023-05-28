Tahtacı mesleğinin son ustası

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan tahtacılık mesleği varolmak için direniyor. Mesleğinin son temsilcilerinden Mehmet Ali Tuzlu Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerindeki Hacıaslanlar köyünde tahtacılık ile geçimini sürdürmeye devam ediyor. Atalarından aldığı kültürü devam ettirdiğinin altını çözen Tuzlu, "Kendimi tanıtacak olursam, atalarımızdan gelen tahtacı kültürünün, tahta işlerinin son temsilcilerindenim derdim. Hala daha ağaç işleriyle uğraşıyorum. Ömrümüz yettiğince de bu işle uğraşmaya devam edeceğiz" dedi. Basit el aletleri ile çalıştıklarını ifade eden Mehmet Ali Tuzlu, "Ahşap üzerine herhangi bir ürün gamım yok. Sadece şunu söyleyebilirim yani bir ahşap doğrama denilen kapı pencere olayı ben öyle bir şey yapmıyorum. Günlük mutfak eşyaları, kesme tahtaları, kâseler, bardaklar, torna işleri yapıyorum. Onun haricinde masa sehpa tarzı çalışmalar, doğal ahşap formunda olmak kaydıyla o tür çalışmalar yapıyorum" diye konuştu.Ayrıca eski dönemlerde yapılan ahşap işleri de onardığını ifade eden Tuzlu, "Eskiden kalmış ahşap ürünleri restorasyonu hizmeti veriyorum" diye konuştu. Mehmet Ali Tuzlu, "Ağaç işçiliğinde kesinlikle epigenetik bir kazanımımız var. Zaten bu işin içerisinde dünyaya geliyoruz. Benim ahşap işliğiyle, ahşapla ilk tanışmam dedemle birlikte oldu. Yani dedemin yanında vakit geçirdim ben çocukluğumda. Dedem kendi atölyesinde takunya imal eder, sandalye imal ederdi. bu iş asırlardır bizim kültürümüz" dedi.