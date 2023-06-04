Bornova’da Halk Dansları coşkusu

Bornova Belediyesi'nin çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile birlikte düzenlediği 2. Halk Dansları Festivali başladı. 4 gün boyunca ilçenin farklı alanlarında devam edecek festivalin ilk günÜ renkli görüntülere sahne oldu. Bornova ve İzmir'de faaliyet gösteren çok sayıda kültür derneği Büyükpark'ta stant kurdu.

PANEL VE HALK MÜZİĞİ KONSERİ

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 10 Haziran 2023'e kadar devam edecek olan 'Sandık Kokusu' ve Tarık Bektaş'ın hazırladığı "Balkanlar Fotoğraf Sersi' açıldı. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu ise "İzmir Balkan Göçmenleri Geleneksel Dans Kültürü Paneli" ve "Balkanlar'dan Anadolu'ya Türk Halk Müziği Konseri"ne ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Tuncay Başoğlu, Ali Şengün konuşmacı olurken, Seyfettin Çiftlikçi de onur konuğu olarak katıldı. Panelin ardından Öğr. Gör. Tufan Güldaş şefliğinde gerçekleşen konser ise Bornovalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.