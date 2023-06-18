İstanbul’da başlayan aşk Çeşme’de mutluluğa ulaştı

İZMİR'İN başarılı diş doktorlarından Coşkun Kuru'nun oğlu ve aynı zamanda E2 Kuru Yapı'nın sahibi Efecan Kuru ile özel bir şirkette kurumsal satış sorumlusu olarak çalışan İlayda Erdem, Alaçatı Balıkçı Niyazi & Pavarotti Restoran'da yaşamlarını birleştirdi.

2019'da İstanbul'da arkadaş ortamında tanışan ve 12 Kasım 2022'de yine İstanbul'da nişan yüzüklerini takan Kuru çifti, Çeşme'deki düğünlerinde mutluluklarını 250 kişilik davetli topluluğuyla paylaştı.

Gelinin kardeşi Almina Erdem, arkadaşları Birkan Yıldırım ve Merve Ocak ile damadın kardeşi Egecan Kuru'nun nikah şahitliğinde "Evet" diyen genç çift, gece boyunca dans edip doyasıya eğlendi.

DAMATTAN ZEYBEK ŞOV

SAĞLIK ve inşaat sektöründen konukların da yer aldığı gecede, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Zeybek gösterisi sunan genç damat, konuklardan büyük alkış topladı.

Orhan Yılmaz ve Niyazi Yuvanç'ın sahibi olduğu restoran, geç saatlere kadar sundukları hizmetle misafirlere keyifli bir yaz akşamı yaşattı. İlayda ve Efecan Kuru çifti, balayı tatili için Tayland'ı tercih etti.