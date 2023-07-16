81 ile pizza götürüyor

Küçüklüğünden beri hamur yapımına ve pizzaya ilgisi olan Ahmet Nuri Yıldırım, Türkiye'nin ilk mobil pizzacısı. Uzun yıllar süren çalışmalarının ardından profesyonel bir şekilde bu işi yapmaya karar veren Yıldırım, Türkiye'nin her köşesinden pizza işi alıyor ve oraya kadar gidiyor. Bütün eşyalarını arabasının arkasına yüklüyor ve yola koyuluyor. Üstelik teklif gelen yer konusunda uzak yakın ayrımı yapmıyor. Ahmet Nuri Yıldırım, çok uzun yıllardır pizza yapıyor ve iki buçuk yıldır da mobil olarak pizza partilerinde eşsiz pizzalarını pişiriyor. Bu işe nasıl başladığını anlatan Yıldırım, "Ben aslında çalgı yapımı bölümünü bitirdim ve bu sebeple müzisyenlik yönüm de var ayrıca eşimle birlikte açtığımız müzik kursumuz var. Buradan yola çıkarak bütün müzik kursu hocalarıyla tanışmaya çıktım. Farklı şehirlere gittim, tek tek hepsiyle tanıştım. Sonra dedim ki ben bunu pizzacılık için de yapabilirim ama bunu yapmak da kolay değildi. Benim hep, yaptığım yemekleri paylaşma hayalim vardı, insanlarla tanışmak ve farklı yerler görmek isterdim. Hep, normalin dışında, farklı çalışmalar yapmak istedim. Bu sebeple müşteriye kapalı bir restoran değil herkesle konuşabileceğim bir ortamın hayalini kurdum" dedi.

İKİNCİ HAYAT ŞANSI

İlk işini aldıktan kısa bir süre sonra Kovid'e yakalandığını belirten Yıldırım, bu durumun kendisi için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Çok ağır bir Kovid geçirdim ve ilaç getirtilemeseydi kurtulamazdım. O gün doktorum bana dedi ki, 'Bu senin ikinci hayatın, ne yapmak istiyorsan erteleme'. Bu sebeple düşündüm ve risk aldım. Mobil pizzacı olarak çok daha iyi işler yapmaya karar verdim. Bütün ekipmanlarım vardı ama bir tek fırınım yoktu. Toplamda 1 sene bunlarla uğraştım ve sonra sırayla işler almaya başladım. Pizzaları en iyi şekilde yapabilmek için yıllardır çalışıyorum ve aynı zamanda en iyi pizzacılarla konuşuyorum, onlardan destek alıyorum. Pizza unumu Gaziantep'ten özel olarak getirtiyorum. Aslında işin temeline döndüğümde her şey bir anda gerçekleşti diyebilirim. İnsanlar beni sevdi, benim doğal pizzalarımı sevdi. Bu da beni çok mutlu ediyor." İş teklifleri aldığı zaman planlamasını nasıl yaptığına da dikkat çeken Ahmet Nuri Yıldırım, "Ben mobil olarak bu işi yapmayı çok seviyorum. Bizden hizmet isteyenler belirledikleri tarihten önce aramalılar, tarihi söylemeliler. Sonrasında net sayıyı bilmem gerekiyor. Böylece fazla israfı engellemiş oluyorum ve herkes rahatlıkla doyabiliyor. Eğer başka bir şehirden istek geldiyse de bana çevreyi video çekip göndermeliler. Böylece ben de çevreye bakıyorum nelere ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Sonrasında da kendime ekipman hazırlıyorum. Ben 81 ile de gidiyorum. Yer mekan fark etmeksizin bu bilgileri vermeleri yeterli. Sadece tek önemli nokta kapalı bir alan olması gerekiyor. Pizza partilerinin de asıl keyifli ve eğlenceli yanı budur. Şu an yaptığım işten çok memnunum, aldığım geri dönüşler çok hoşuma gidiyor. Şu ana kadar gittiğim en kalabalık yerde 6 saat içinde 90 pizza pişirmiştik ama oldukça keyifliydi. Önceden müzik kursuna hafta 3-4 gün gidiyordum artık 1 kere gitmem de yeterli oluyor. Zamanımın çoğunu buna ayırıyorum" dedi.

BÜYÜK FARK YARATIYOR

Bütün malzemelerini özenle hazırlamasının yanı sıra istediğiniz malzemelerle ve istediğiniz boyutta pizzalarınızı oluşturan Ahmet Nuri Yıldırım, herkesin önce kendine güvenmesi sonra da risk alması gerektiğine dikkat çekiyor. Müzik kursunda da mobil pizzacılık sürecinde de aynı riski alan ve şu anda başarılarla ilerleyen Yıldırım, aldığı kararlardan son derece memnun. Türkiye'de bir ilk olan gezgin pizzacı gerçekten fark yaratıyor.