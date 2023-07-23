Çeşme’de tatilcilerin içi Medıcana ile rahat

Türk özel sağlık sektörünün devlerinden Medicana Sağlık Grubu'nun 14'üncü sağlık kuruluşu olarak bir süre önce hizmet vermeye başlayan Medicana Çeşme, alanında uzman hekimleri ve sağlık çalışanları ile yaz sezonunda Çeşme'de sağlıkta büyük bir açığı kapatıyor. Yaz mevsiminde nüfusu iki milyona ulaşan Çeşme'de sağlık hizmetinde büyük bir ihtiyacı karşılayan Medicana Çeşme, Ilıca, Alaçatı, Çeşme Merkez gibi şehrin kalabalık noktalarında da ambulans ve acil sağlık ekibi bulunduruyor.

7 GÜN 24 SAAT ACİL MÜDAHALE

Acil servisinde 7 gün 24 saat, mutlaka bir acil tıp uzmanı bir de pratisyen hekim bulunan Medicana Çeşme'de, yaz döneminde sık yaşanan, kalp krizi, yaralanma, boğulma, zehirlenme başta olmak üzere tüm acil sağlık sorunlarında ilk müdahaleyi yapıyor, tedavi başlatıyor, çoğu zaman tedavinin tümünü Çeşme'de tamamlayabiliyor. Gerekli olması durumunda ise Medicana İzmir Hastanesi ile koordine olarak, hastaların vakit kaybetmeden tedavileri sağlanıyor.

TATİLCİLERİN KALBİ ONLARA EMANET

MEDİCANA Çeşme'nin Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Pelin Pınar ve Acil Tıp Uzmanı hekimleri başta olmak üzere oldukça geniş bir ekiple, Çeşme'de kalp sağlığı ile ilgili sorunlarda ilk müdahaleyi yapıyor. Kalp krizinde ilk 90 dakikanın çok önemli olduğunu vurgulayan Medicana Çeşme Kardiyoloji Uzmanı Dr. Pelin Pınar, Medicana Çeşme'de doppler ekokardiyografi, efor testi, tansiyon ve nabız holter cihazları gibi imkanların bulunduğunu belirterek, kalp kapağı ve doğuştan olan kalp hastalıkları, ritm bozuklukları, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, lipid metabolizma bozuklukları tetkik ve tedavilerinin yapılabildiğini söyledi.

MEDICANA ÇEŞME'DE NELER VAR?

- 3500 metrekare kapalı alan

- 4 katlı hastane, 13 hasta yatağı

- 10 gözlem yataklı acil servis

- 14 poliklinik odası

- ÜST düzey teknolojik alt yapıyla kurgulanmış 2 ameliyat salonu

- 100 tıbbi kadro ve sağlık çalışanı

- TÜM tanı ve teşhislerin yapılabileceği MR, tomografi, ultrason, röntgen, laboratuvar tetkikleri

- EEG, EMG vb nörolojik tetkikler

- EKG, EKO, Efor testleri