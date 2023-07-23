Invictus Life Çeşme bölgeye değer katacak

Ege'nin turizm cenneti Çeşme'de birbirinden başarılı ve yatırım değeri yüksek projelere imza atan Invictus İnşaat, Invictus Life Çeşme projesi ile bölgeye değer katmaya devam ediyor. 138 rezidans ve 4 adet dükkandan oluşan Reisdere Invictus Life Çeşme, 7.900 metrekare alan içerisindeki 7 bloktan oluşuyor.

BENZERSİZ BİR YAŞAM

Bahçe katı dubleks, geniş balkonlu flat ve yüksek tavanlı penthouse olmak üzere 1+1 ve 2+1 daireler bulunuyor. Her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü projede, 600 metrekarelik fitness salonu, 300 metrekare açık havuz, her daireye kapalı otopark ve depo imkanı sunuluyor. Çeşme'nin dünyaca ünlü plajlarına sadece 5 dakika mesafede bulunan Invictus Life Çeşme'de, daireler yeni sahiplerini bekliyor.

Bölgeye değer katacak Invictus Life Çeşme projesini hayata geçirmekten mutlu olduklarını dile getiren Invictus İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Adıgüzel, yeni projelere de yeşil ışık yaktı. Bölgenin değerinin her geçen gün arttığını sözlerine ekleyen Adıgüzel, "Invictus Life Çeşme'de, modern mimari tasarımlar zarafet ve konforla buluşuyor. Eşsiz tasarımların, doğanın güzellikleriyle buluştuğu Invictus Life Çeşme'de, hayatınızın en unutulmaz anlarını yaşamaya hazır olun" diye konuştu.

KALİTEDEN ÖDÜN YOK

Adıgüzel, şunları söyledi. "Başlangıçtan anahtar teslime kadar kaliteden asla ödün vermiyoruz. Her detaya işlediğimiz ince ustalık, etik kurallarımız ve çalışma ilkelerimiz sayesinde, projelerimizle yatırımcıları buluşturmayı hedefliyoruz. Tasarladığımız otel, villa, rezidans, konut vb. yaşama değer katan projelerimizin daima canlı ve değer taşıyan bölgelerde olmasına özen gösteriyoruz" dedi.