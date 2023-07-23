Kurabiye Otel A’dan Z’ye yenilendi

2010 yılında hizmete açılan ve Alaçatı'nın en özgün ve güzel bölgesi olan Hacı Memiş'in ilk oteli olma özelliği taşıyan Kurabiye Otel, yenilendi. Her biri birbirinden farklı, Ege ve Akdeniz'in beyaz ve mavi renkleri ile huzur bulacağınız odalarının dekorasyonunda tümüyle doğal malzemeler kullanılıyor. 13 odası ile hizmet veren Kurabiye Otel'in yanı sıra otelin 30 metre ilerisinde, 1891 yılında yapılmış ve o günden bugüne tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmiş 4 odalı Kurabiye Palas da hayata geçirildi.

Kurabiye Otel 'in A'dan Z'ye değiştiğini söyleyen Oğuzcan Guzey, "Kurabiye Otel'e Proper Cafe adında mekan kazandırdık. Eminim ki Kurabiye Palas'ın da kapısı ikon haline gelecek. Amacımız, binanın tarihine, yapanlara, bugüne korunarak gelmesini sağlayanlara sahip çıkarak yarınlara taşımak" diye konuştu.