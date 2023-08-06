Hüseyin Kaya’dan yeni proje: Time Alaçatı

Dedesi tarafından kurulan ve aile şirketi olan Kaya İnşaat'ın 3. kuşak yöneticisi Hüseyin Kaya, şirket bünyesinde oluşturduğu yeni markaları 'Time' ile sektöre hızlı bir giriş yaptı. Genç iş insanı Kaya, Time Alaçatı projesi ile her türlü detayın düşünüldüğü konforlu bir yaşam alanı yaratmayı planlıyor. Bu projenin en büyük özelliklerinden biri de mülk sahiplerine müstakil tapu verilecek olması. Hüseyin Kaya, Time Alaçatı'nın detaylarını, yeni yatırımlarını ve gelecek projelerini konuştuk.

- Hüseyin Kaya kimdir?

Üniversite hayatımı Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde tamamladım. 2016 yılında işlerimizden dolayı Londra'ya yerleştim. 3 yıllık yorucu ama keyifli bir dönem geçirdim. 2019 yılında Türkiye'deki yatırımlarımızdan dolayı İzmir'e geldim ve 2019 yılından beri turizm ve inşaat sektöründe faaliyetlerimiz devam ediyor.

ÇEŞME ÇOK DEĞERLİ BİR BÖLGE - Alaçatı'da ilk yatırım fikri nasıl oluştu?

Hiç şüphesiz Alaçatı, Ege'nin göz bebeği. Bu konuda herkes hem fikirdir.

Buradaki potansiyeli biz de fark ettik ve 2014 yılında yatırımlarımızı İzmir bölgesine çekmeye başladık.

Özellikle Çeşme'nin ne kadar değerli olduğunu gösteren somut bir örnek var, tabi görmesini bilene... Özellikle görmesini bilene diyorum çünkü aslında hepimiz üstünden geçiyoruz ama fark etmiyoruz. Birçok ülke gezmiş biri olarak söylüyorum; bir ilçeye ulaşmak için otoban yapıldığını ben görmedim. Bu da aslında Çeşme'nin ne kadar kıymetli olduğunu bize gösteriyor.

- Time Alaçatı projesi hakkında ne söylemek istersiniz?

Kaya İnşaat 1985 yılında dedemiz Ali Kaya tarafından kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar birçok devlet taahhüt işleri yapmış ve tümünü başarı ile teslim etmiştir.

3. nesil olarak özel sektör projelerine benim öncülüğümde girme kararımız oldu. Bunun için ana firmamız olan Kaya İnşaat'ın bünyesinde 'Time' markasını oluşturdum.

Time Alaçatı projesi seçkin komşularla birlikte Alaçatı'nın tadını çıkarmak isteyen seçkin ev sahiplerimiz için oluşturduğumuz, 1+1'den 4+1'e kadar yaşam imkanı sunan 84 adet rezidanstan meydana geliyor.

Evlerin önünde müstakil havuzların olduğu, kapalı otopark imkanının sunulduğu harika bir proje. Projemizin en ayrıcalıklı özelliği ise rezidans sahiplerine 'müstakil tapu' verebilme durumumuzdur.

DAHA ŞIK VE PRESTİJLİ - Peki Port Vista'nın hikayesi nasıl devam edecek?

Her güzel şeyin bir sonu elbet vardır ama bu son bir veda değil; daha güzel ve prestijli projelere adım olacak.

2019 yılında faaliyete geçtiği günden bugüne kadar kaliteli hizmet anlayışı ile yoluna devam eden Port Vista Otel, artık geçici misafirlerin yerine kalıcı misafirlerini ağırlamak için büyük bir değişim geçirecek. 2023 yılının sonunda yıkılması planlanan Port Vista'yı daha görkemli ve daha şık bir şekilde yeni insanlarla buluşturmak için projelerimiz hazırlanmaya başlandı. 40 adet 1+1 ve 2+1 rezidanstan oluşacak projemizde, 12 adet ticari alan bulunacak.

Alaçatı Marina manzarası ile aranıza hiçbir şeyin giremeyeceği eşsiz bir proje ile karşınıza çıkmak için Kaya İnşaat olarak heyecanlıyız.

- Gelecek için yatırım planlarınız nedir?

Babam bizi 'İnsanlara fayda sağlayabildiğin sürece var olursun' anlayışı ile yetiştirdi. Biz de her zaman insanlara ve bulunduğumuz bölgeye faydalı olmak için çalıştık. Önümüzdeki yıllarda sadece Alaçatı değil, Urla bölgesine de yatırımlarımızı duyacaksınız ama hepsini şimdi söyleyip sürprizleri bozmak istemiyorum. Sabrınıza sığınıyorum ve Time markasını seçenlerin pişman olmayacağının garantisini veriyorum.