Bu film aileleri yeniden sinemaya çekecek

Büyük küçük herkesin sinemada keyifle izleyeceği, komedi ve macerayı harmanlayan "Aile Çıkmazı" filminin çekimleri sürerken sette basın toplantısı düzenlendi. Senaryosunu Özgür Akçay kaleme aldığı, Emre Bahadır Çırakoğlu'nun yönettiği "Aile Çıkmazı"nın başrollerini ise Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı yer alıyor. Kahire'de arkeolojik bir kazı sırasında bulunan paha biçilmez bir heykelin peşinde yaşanan eğlenceli bir serüveni anlatan filmin, önümüzdeki yıl şubat ayında vizyona girmesi bekleniyor. Özgür Akçay, ilk filmi "Aile Çıkmazı"yla birlikte bir misyon üstlenerek yola çıktığını söyledi. Akçay, "Ben de bir aile babasıyım. Filmimiz çocukların da olduğu bir proje. Senaryoyu yazarken diyaloglarıyla, karakterleriyle senaryosuyla düzgün olmalı diye düşündüm" dedi.