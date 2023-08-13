Genç sesler yollarda

Sesi güzel olanları ya da çok iyi enstrüman çalan gençleri metroda ve tramvayda görüyoruz. Çeşitli yerlerde karşımıza çıkan genç yetenekler hem eğleniyor hem de eğlendiriyor. Yetenek sınavlarına hazırlanan ve boş zamanlarında metro ya da tramvaya gelen Mehlika Ceylan, Doğukan Kazgöl ve Ceren Mavi Yolcu şarkı söylemekten çok keyif aldıklarını dile getirdi. Aynı zamanda Sokak Müzisyeni Serkan Barındık da bu işi yapmaktan başka hayalinin olmadığını söyledi.

'SPONTANE GELİŞİYOR'

SOKAK Sanatçısı kartına da sahip olan Doğukan Kazgöl gitara başladığında konservatuvar okumanın aklında olmadığını söylerken daha çok pandemi döneminde müziğe yöneldiğini dile getirdi. Şarkıları farklı notalarda ve kendine göre düzenleyen Kazgöl şunları söyledi: "Daha önce de çeşitli yerlerde şarkı çaldım ama tramvayın verdiği keyif başka. Hangi saatlerde tramvaya gideceğim de spontane gelişiyor. Canımız ne zaman isterse gidebiliyoruz."

'SOKAK BİZİM REKLAMIMIZ'

SOKAK Müzisyeni Serkan Barındık da çok uzun yıllardır gitar çalıyor. Küçüklükten beri müziğe meraklı olduğunu belirten Barındık, hiçbir hocadan ders almadan kendi başına gitar çalmayı öğrendiğini söyledi.

BARINDIK, "Ben İzmir başta olmak üzere hemen hemen tüm şehirlerde sokak müziği yaptım. Sokak müziği dışında düzenli olarak sahne de alıyorum. Sokak bizim kendimizi bulduğumuz bir yer. İnsanlarla beraber olmak, onlara sanatımızı aşılamak hoşuma gidiyor. Ayrıca sokak bizim en büyük reklamımız. Buradan ekstra işler alıyor ve ek gelirler elde edebiliyoruz" diye konuştu.

BU işi hakkıyla yapabilenlerin özgürce çıkıp müzik yapmasını söyleyen Barındık, şunları dile getirdi: "Bunun bir iş olarak görülmemesi beni üzüyor. Müzisyenlik bir meslektir. Ben, müziğin insanların duygularının tercümanı olduğunu düşünüyorum. Hayatın koparılmaz bir parçasıdır. Biz hayatın içindeyiz ve tüm insanlığın dert ortağıyız. Bu yüzden bizim bundan başka bir hayalimiz yok."

'İŞİN BAŞI EĞLENCE'

SESİNDEKİ yeteneği kullanmak istediğini belirten Ceren Mavi Yolcu, şarkı söylerken çok eğlendiğini söyledi. Yolcu, "İşin başı aslında eğlence. Onlar beğendikçe bizler yeni şeyler deniyoruz. İki çeşit tramvay var. Biri ruhsuzdur, ne yaparsanız yapın asla eğlenmezler, mutlu olmazlar. Bunlara denk gelirsek en fazla iki durak dayanabiliriz. Ama yüksek enerjili tramvaya denk gelirsek de ilk duraktan son durağa kadar keyifle gideriz. Ayrıca çeşitli müzisyenlerle de tanışma fırsatımız oluyor. Bu da bize artı olarak dönüyor" ifadelerini kullandı.

'PARAYI ÖNEMSEMİYORUZ'

MEHLİKA Ceylan ise yaptıkları müziği insanlarla paylaşmak istediğine dikkat çekti. Ceylan, "Ben çok eğleniyorum. Başta sadece denemek istedim ama sonra çok keyif aldım ve devam ediyorum. En az kazanılan para eğlenceli olan tramvaydadır. Çünkü insanlarla iç içeyiz ve biz orada parayı önemsemiyoruz. Keyifle vakit geçirmeye öncelik veriyoruz" dedi.