Bitkilerden gelen güzellik ve şifa

Fitoterapi, köken olarak Antik Yunanca'daki bitki (fito) ve tedavi (terapi) sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşur. Bitkilerle tedavi anlamına gelen fitoterapi en eski tıbbi tedavilerden birisi ve çok uzun yıllardır kullanılıyor. Yüzyıllar boyunca gelişen fitoterapi, şifalı bitkileri geleneksel ve modern ekstraksiyon yöntemlerini tercih ediyor. Bu noktada yapılan araştırmalarda da karşımıza şifalı bitkiler ve onların faydaları çıkıyor. Eğer sağlığına önem veren biriyseniz kesinlikle fitoterapi ile ilgili çok derin bilgi sahibi olmalısınız. Bitkisel ürünlerde zayıflama ilaçlarından, aktarlarda satılan karışımlara ve hatta zayıflama çaylarına kadar çok geniş bir pazar bulunuyor. Faydaları olduğu kadar zararları da bulunan bitkileri çok iyi tanıyın.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANI

Fitoterapi kesinlikle bir uzman kontrolünde uygulanmalı. Bu uygulamalar kişiye göre değişiklik gösterir. Her hastanın genel sağlık durumu, vücut yapısı farklı olduğu için kişiye özel tedavi planı çıkarılır. Bitkilerle tedavi anlamına gelen fitoterapi kesinlikle rasyonel, kanıta dayalı bir tedavi yöntemidir. Tıbbi faydaları olan bitkileri ve kullanım şekillerini sizin için derledik...

SAÇLARINIZIN UZAMASI İÇİN BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı kan dolaşımını hızlandıran ve dolaşımı uyaran maddeler içerir. Gergin kasları gevşetmek için cilde masaj yapılarak uygulanabilir. Ayrıca saçlarınızın hızlı uzamasını istiyorsanız biberiye yağı kullanabilirsiniz. Şampuanınızın içine çok az dökmeniz yeterli olacaktır.

YARALAR İÇİN AYNISEFA BİTKİSİ

CALENDULA olarak da bilinen aynısefa bitkisi çoğunlukla haricen iyileşen yaralar için merhem ya da çay şeklinde özütlenerek kullanılabiliyor. Aynı sefa bitkisinin güneş yanığı, donma, varis, çıban ve egzama üzerinde yatıştırıcı etkisi var.

SİVİLCELERE PAPATYA İLE SON

PAPATYA da içeriğiyle yönlü bir tıbbi bitki. Papatya çayı sadece soğuk algınlığı, midebağırsak enfeksiyonları gibi sorular için değil aynı zamanda gastrit, diş eti iltihabı ve ülserli bademcikler için de faydalıdır. Papatya çayı ayrıca ciltteki sivilcelerin tedavisi için de kullanılabilir.

LEKELİ CİLTLERE ÇÖZÜM KEKİK

KEKİK; çay olarak ya da tablet şeklinde alınabilir. Kekik aynı zamanda cilt hastalıklarının yanı sıra akne ve lekeli ciltlere de yardımcı olur. Bu amaçlar için merhem şeklinde de uygulanabilir. Bitkinin sapını çiğnemek de ağız kokusunun giderilmesine karşı önemlidir.