Urla’nın sanat ve tarih kokan sokağı

Urla denilince akla ilk gelen yerlerden birisi Sanat Sokağı'dır. Aslında ilk adı Zafer Caddesi olan bu sokak, bir grup sanatçının başlattığı festivaller sonrasında 'Sanat Sokağı' olarak anılmaya başlandı. Urla Sanat Sokağı, renkli caddeleri, birbirinden neşeli esnafı ve canlı müzikleriyle herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Sokağın en dikkat çeken yanlarından birisi ise taş mimarisi... 1800'lü yıllardan bugüne ulaşmayı başaran bu yapılar, sokağın farklı yönlerini ve ilginç tarihini yansıtıyor. Butik dükkanlar, el işlemesi takıların olduğu küçük yerler ve her biri kendine özgü kafeler merak uyandırıcı bir ortam yaratıyor.

YILLAR ÖNCE TEK YOLDU

1960'lı yıllardayken İzmir-Çeşme arasındaki tek yol olan sokak, zaman içerisinde yeni yolların da açılmasıyla birlikte bir çarşı haline dönüştü. Daha sonra küçük dükkanlar açılmaya başladı. İlk zamanlar tütüncülerin yoğun olduğu bölge, Ege Bölgesi'nin tütün piyasasının merkezini oluşturuyordu. Ardından dükkanlar kapandı ve yerine pazar kuruldu. Zamanla bu da değişime uğradı ve şimdi gördüğümüz butik dükkanlar açılmaya başladı. Sanatçıları bir araya getirmesi amaçlanan sokak, beklendiğinden daha fazla dikkat çekti. Sanat atölyeleri, resim galerileri ve buna benzer yerler açıldı. Hemen arkasından sanat festivali gerçekleştirilmeye başlandı. O gün bu sokağın ismi 'Sanat Sokağı' olarak bilinmeye başlandı. Binalar restore edildi, çevresi sanatsal dokunuşlarla tamamlandı.

YÖRESEL YEMEKLERİ DENEYİN

Bu sokakta sanatın yanı sıra güzel ve eşsiz yöresel lezzetleri de tadabileceğiniz çok fazla kafe ve lokanta bulunuyor. Kendini popüler kültürden korumayı başaran bir sokak olarak burası farklı yemekler denemek isteyenlerin de adresi. Özellikle yaz aylarında turistlerin mekanı olan Sanat Sokağı içerisindeki kafelerde canlı müzik geceleri de organize ediliyor.

ARADIĞINIZ HER ŞEY MALGACA'DA

Merkezi konumunda Rum evlerinin bulunduğu Sanat Sokağı'nda Malgaca Pazarı'nı da ziyaret etmelisiniz. Sokağa girdiğinizde direkt solunuzda kalan bu bölge içinizi ferahlatacak. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. İçerisinde pet shop, saatçi, meyve sebze tedarikçileri, hediyelik eşya satan dükkanlar ve daha nicesini göreceksiniz.