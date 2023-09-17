4 İspanyol dedektif uluslararası soyguncu Yasemin’in peşinde

Almanya Türkiye hattında yaşanan 8 milyon Euro'luk soygun Hollywood senaryolarına taş çıkarıyor. Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon Euro (yaklaşık 229 milyon lira) çaldığı ileri sürülen Türk kökenli Yasemin Gündoğan, 2 yıldır Interpol tarafından aranıyor. Büyük vurgunun ardından kayıplara karışan Bremen doğumlu Yasemin'in en son Çeşme'de ortaya çıkmasının ardından sigorta şirketi, konusunda uzman 4 dedektifini Türkiye'ye gönderdi. Dedektifler, önce Yasemin'in bir çöp konteyneri dolusu parayı Türkiye'ye nasıl soktuğunu tespit etti.

Ardından Çeşme'de satın aldığı muhteşem villayı buldu. Dedektifler, 2 yıl gibi kısa bir sürede dondurmacılıktan Alman ekonomisinin neredeyse kalbine transfer olan Yasemin'in şirkete soygun için yerleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

BREMEN'DE DOĞDU

15.07.1992 tarihinde Bremen'de dünyaya gelen Yasemin Gündoğan, anne Alman, baba ise Türk vatandaşı olan Ordulu bir ailenin kızıydı. 1999 yılında Osterholz İlkokulu'na başlayan Gündoğan, başarılı bir öğrenci değildi. 2008 yılında Schule In der Vahr Ortaokul'undan mezun olan Gündoğan, meslek lisesine yönlendi. 2014 yılında An der Rübekamp'da aşçılık ve dondurmacılık eğitimi almasının ardından, stajını, gastronomi alanında sistem uzmanı, fırıncılık ve dondurmacılık üzerine tamamladı. Eğitiminin ardından, 2015 yılında Miri Aşiretine üye oldukları iddia edilen bir kafede servis elemanı olarak işe başladı.

"YENİ GÖREVLERE HAZIRIM"

4 yıl boyunca kafelerde dondurmacı olarak çalışan Gündoğan, daha sonra Deutsche Bahn'da tren hostesi olarak çalıştı. Tarihler 2019 yılının Haziran ayını gösterdiğinde para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland GmbH&Co firmasının verdiği iş ilanına başvuran Gündoğan, kendisini "Eğitimim sırasında karmaşık ve duygusal durumlarda bile çok çeşitli insanlarla kibar ve amaçlı bir şekilde nasıl iletişim kuracağımı öğrendim ve uzun yıllar süren profesyonel faaliyetlerim sırasında bu becerimi geliştirmeye devam ettim. Bakımlı bir görünüm, esneklik ve yüksek düzeyde bağlılık benim için çok önemlidir. Kendimi yeni görevlere iyi ve dikkatli bir şekilde hazırlar ve her zaman yeni anlayış kazanmak ve bilgilerimi arttırmak için motive olurum" diyerek anlatıyordu.

VARDİYADA 20 MİLYON TAŞIYORDU

2019 yılında bu işe kabul edilen Gündoğan'ın görevi; Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmaktı. Dondurmacılıktan, Alman ekonomisinin kalbine transfer olan Gündoğan'ın sadece kendi vardiyasındaki iş hacmi 20 milyon Euro'nun üstündeydi.

PLANI İLMEK İLMEK ÖRDÜ

2 yılın ardından çalışma sistemini tamamen çözen Gündoğan, hırsızlık planını adeta ilmek ilmek ördü.

Her gün 14.00 sıralarında vardiyasına başlayan Gündoğan, önce bu planın bir parçası olduğundan habersiz aynı vardiyada görev yaptığı 41 yaşındaki güvenlik personeli Henning B. ile yakınlaşmaya başladı. Henning B. ile flört eden Gündoğan, artık binada daha rahat hareket edebiliyordu.

GÜVENLİĞİ KONTROLÜNE ALDI

Tarihler 21.05.2021'i gösterdiğinde Gündoğan, milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Saat 14.00'te mesaiye başlayan Gündoğan, önce birim şefinden o günkü çalışma süreciyle ilgili bilgi aldı.

15.48 sıralarında para aktarım masasına geçen Gündoğan, diğer günlerden farklı yanına iki konteyner aldı. ATM kasetlerini dolduran, bankalara aktarılacak para kasa torbalarını paketleyen Gündoğan, 20 milyonluk aktarımı gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak diğer konteynere para atmaya başladı. Bu durum, kendisine duygusal bir yakınlık besleyen güvenlik personeli Henning B. tarafından hiç fark edilmedi. Gündoğan 15.48' de başladığı işi 20.40'de sonlandırdı.

KAPIDA SİYAH ARAÇ BELİRDİ

20.47'de 2 konteyneri de garaj 2'nin para transfer ünitesine taşıyan Gündoğan, geçen 3 dakikada 2 kasa torbasını daha kendi konteynerine aktardı.

21.00'de nakit merkez masasından ayrılan Gündoğan, garaj 2'ye girip, flört ettiği Behrens'e çöpleri atmak için garaj kapısını ve para transfer ünitesinin kapısını açtırdı. 21.15 sıralarında plakası bilinmeyen bir araç ,şubenin avlusuna girdi. 21.21 sıralarında para ünitesinden ayrılan Gündoğan, konteyneri zorla sürükleyerek araca binip kayıplara karıştı.

4 GÜN SONRA ANLAŞILDI

Yasemin Gündoğan'ın ertesi gün işe gelmemesi nedeniyle önce cep telefonu arandı. Telefonu kapalı olması nedeniyle kendisine bir türlü ulaşılamadı.

Soygun, Hıristiyanların kutsal Yortu bayramından bir gün önce yapıldığı ve bu süre resmi tatil ilan edildiği için ancak 4 gün sonra anlaşıldı. Bankalar, teslimatlarda eksikliklerin olduğunu bildirmesinin ardından polise bilgi verildi. Yapılan incelemede 8 milyon 196 bin 925 Euro'nun çalındığı tespit edildi.

Yasemin Gündoğan'ın evinde yapılan aramada ise hiç bir delile ulaşılamadı.

KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Alman polisinin yaptığı araştırmada Yasemin Gündoğan'ın paraları özel otomobillerle karayoluyla Türkiye'ye kaçırdığı, kendisi gibi Almanya'da yaşayan arkadaşı 24 yaşındaki Büşra S. ve onun erkek arkadaşı Yiğit T.'nin de kendisine yardımcı olduğu belirlendi. Olay sonrası Türkiye'ye kaçan Yasemin'in Çeşme'de kiraladığı lüks bir villada kendisine yardımcı olan Büşra S. ile tatil yaptığı fotoğraf, Alman savcılığı tarafından delil olarak değerlendirildi. Türkiye'deki tatil sonrası Almanya'ya dönen Büşra S. polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından sorgulanan genç kadın Çeşme'de Yasemin Gündoğan ile birlikte olduklarını itiraf etti. Fotoğrafı Türkiye'de Çeşmede tatil yaptıkları zaman çektirdiklerini söyleyen Büşra S. Almanya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARAYI SİGORTA ÖDEDİ

Bremen kentinde dondurmacı Yasemin Gündoğan'nın çalıştığı Loomis adlı para taşıma şirketinden 8 milyon196 bin Euro (yaklaşık 229 milyon Lira) çalarak kayıplara karışmasının ardından sigorta şirketi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Banka içerisinde yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından şirket, Loomis'e Yasemin tarafından çalınan 8 milyon 196 bin 925 Euro'yu anlaşma gereği iade etti.

4 DEDEKTİF GÖREVLENDİRİLDİ

Paranın geri iade edilmesinin ardından şirket, konusunda uzman İspanyol asıllı 4 dedektifini konuyu araştırmak için görevlendirdi. Yasemin'in en son Çeşme'de ortaya çıkmasının ardından konusunda uzman 4 dedektif Türkiye'ye geldi. Dedektifler, soruşturma kapsamında Yasemin'e yardım ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Büşra S.'nin ifadelerine, telefon kayıtlarına ve banka hesap hareketlerine ulaştı.

ÖNCE VİYANA SONRA TÜRKİYE

Dedektifler, 21 Mayıs günü saat 21.21'de bir minibüsle şirketten kaçan Yasemin Gündoğan'ın Büşra S. ile birlikte kara yoluyla önce Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaştığını, ardından paraları ticari havayolu taşımacılığı yapan kişilere paylaştırarak Türkiye'ye soktuğunu tespit etti. Yasemin Gündoğan'ın ise para transferinin hemen ardından 22 Mayıs tarihinde Almanya seyahat belgesi ile Viyana'dan İstanbul Havalimanı'na, ardından ulusal kimlik belgesi ile İstanbul'dan İzmir'e uçtuğu belirlendi.

LÜKS BİR OTELE YERLEŞTİ

Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye'ye gelen dedektifler, Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren bir dedektiflik şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladı. Dedektifler, İzmir'e inen Yasemin Gündoğan'ın o gün İzmir Konak'ta lüks bir otele yerleştiğini bir gece kalıp ardından Çeşme'ye hareket ettiğini belirledi.

KAPI KAPI ARADILAR

Türkiye'den Almanya'ya döndüğünde gözaltına alınıp cezaevine gönderilen Büşra Satılmış'ın telefonundan çıkan fotoğraflar üzerinden de bir araştırma başlatan dedektifler, Çeşme'de bulunan Reisdere Mahallesi'ndeki tüm villaları kapı kapı dolaştı.

Havuz başında çekilen fotoğraftan yola çıkan dedektifler, Yasemin Gündoğan'ın Büşra Satılmış ile birlikte yaşadığı Reisdere Mahallesi'ndeki lüks villayı bulmayı başardı. N.Ç.'ye ait havuzlu villanın bir emlak şirketi aracılığıyla bir yıllığına kiralandığı tespit edildi. Ancak Yasemin Gündoğan ve aranan arkadaşları villada bulunamadı.

İKİ VİLLA ALMIŞ

Bölgedeki emlakçıları tek tek gezen dedektifler, TED takma ismini kullanan bir kişinin Yasemin Gündoğan adına aynı bölgede iki adet lüks villa satın aldığını belirledi. Yapılan araştırmada evlerin boş olduğu ortaya çıktı.

İKİ YIL PLAN HAZIRLIĞI

Elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendiren dedektifler, Yasemin Gündoğan ve diğer arkadaşlarının soygunu henüz para şirketine işe başlamadan 2 yıl önce planladığı ihtimali üzerinde duruyor.