İzmir sanatta devler ligine çıkacak

Sanat kenti olma yolunda ilerleyen İzmir'in bu alandaki amiral gemisi Arkas Sanat Merkezi, bugüne kadar milyonları aşan ziyaretçi ağırladı.

Uluslararası nitelikte sergilerden sadece Piccasso: Gösteri Sanatı Sergisi 100 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. Her sergisi sanatseverler için bir müjde olan Arkas Sanat Merkezi kuruluşunun 12.yılında "İki İmge Yolcusu: Nejad Devrim ve Mübin Orhon" sergisi ile kapılarını açtı. Bu uzun soluklu yolculuğun arkasındaki isim ise hayatını sanata adayan bir isim Müjde Unustası. Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası, hedeflerinin İzmir'in sanat alanında devler ligine çıkarmada kararlı olduklarını söylüyor.

● Sanata ilginiz nasıl başladı?

Çok küçük yaşlarda başladı.

Resim yapmaya olan ilgim yıllar içinde sanatçılara, sanat tarihine yönelik bir ilgiye dönüştü. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansımı tamamladım.

Bitirme tezim ülkemizde müzeciliğin başlangıcı üzerineydi. Profesyonel hayatıma İstanbul'da bir müzayede şirketinde başladım, yıllar için- de sanat ve sanat yönetimi ile ilgili pek çok farklı alanda çalışma şansım oldu, müzayede koordinatörlüğü, sayısız yayın için editörlük görevini sürdürdüm, özel koleksiyonlar için danışmanlık yaptım.

● Arkas Sanat ile yollarınız nasıl kesişti?

Evlendikten sonra İstanbul'dan İzmir'e yerleştiğimde kültür sanat alanında kentin oldukça sınırlı imkanlar sunduğunu gördüm. Profesyonel anlamda da kendi birikimimi kullanabileceğim bir arayış içerisindeydim.

Lucien Arkas ile çok sevdiğim bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım, böylelikle o gün bugündür Arkas bünyesinde profesyonel hayatıma devam ediyorum. Lucien Bey'in vizyonunu ve İzmir'e kazandırdıklarını çok değerli buluyorum, Arkas bünyesinde İzmir'e kültür sanat anlamında katkıda bulunabilmekten gurur duyuyorum.

"KENTE İKİ YENİ SANAT MERKEZİ DAHA GELİYOR"

2024 yılında bizi bekleyen yeni sürprizler var mı?

Sürpriz diyebilir miyiz bilmiyorum ama uzun süredir üzerinde çalıştığımız, gerçekleşmeyi bekleyen projelerimiz var. Farklı bölgelerde erişilebilir olmaya ve kültürel mirasımıza verdiğimiz önem doğrultusunda mekan sayımız artıyor. Önümüzdeki dönem projelerimizden ikisi olan Göztepe'de restorasyonu devam eden Ayşe Mayda Köşkü ve Arkas Sanat Alaçatı yakın bir dönemde açılacaklar. Bunun haricinde yine ses getiren önemli sergilere ev sahipliği yapmak üzere hazırlıklarımız sürüyor.

VİZYONER BİR ŞEHİR

● Arkas Sanat, İzmir'in kültürel kimliğini uluslararası sanat ortamı ile paylaşan birçok projeye imza attı. Varmak istediğiniz hedef nedir?

İzmir, tarihi boyunca pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış önemli bir kent, Akdeniz'in en önemli limanlarından biri. Amacımız, İzmir'i kültür ve sanat açısından dünyadaki önemli kentlerle boy ölçüşür bir seviyeye taşımak.

● Uluslararası sanat camiasında İzmir'in konumu nasıl?

Dediğim gibi İzmir özel bir kent.

Çok büyük potansiyelleri geçmişten bugüne bünyesinde barındıran, eğitimli ve vizyoner kentli yapısına sahip bir şehir. Bugüne kadar yapılan pek çok projenin de ötesine geçecek projelerin önümüzdeki yıllar içinde gerçekleştirileceğine inanıyorum. İzmirlilerin sanata olağanüstü bir ilgisi olduğunu görüyorum.

Bu ilgi nitelikli projelerle pekiştirilmeli.

O BİR ŞÖVALYE

● 2021 yılında Fransa Kültür Bakanlığı'nca Kültür ve Sanat Şövalyelik Nişanı'na layık görüldünüz.

Sizin için ne ifade ediyor?

İnsanın sevdiği işi yapması ve üzerine bununla ilgili ödüllendirilmesi şahane bir şey. Bugüne kadar dönem dönem çeşitli ödüller aldım. Bunlar arasında Chevalier de l'Ordre Des Arts et Des Lettres nişanı benim için ayrı bir anlama sahip. Türkiye ve Fransa kültür ve sanat ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmaktan ötürü şövalyelik nişanına layık görülmek benim için büyük bir gurur. Bu da yaptığımız işin sadece yerel anlamda değil uluslararası boyutta da farkedildiğini gösteriyor ve önümüzdeki yıllar için daha da önemli işlere imza atmak için büyük bir motivasyon sağlıyor.

100. YIL KUTLAMASI

● Arkas Sanat Merkezi'nde şu an düzenlenen sergi hakkında bilgi verebilir misiniz?

İki İmge Yolcusu: Nejad Devrim ve Mübin Orhon sergisi iki usta sanatçıya, Nejad Devrim ve Mübin Orhon'a odaklanıyor. Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırladığımız sergimiz, Cumhuriyet'in kuruluşuyla aynı zamana rast gelen yaşantılarını da 100. yılına girmiş olmamız vesilesiyle kutlamak için bu sergi bir fırsat yaratıyor. Her ikisinin de İstanbul'da başlayan yaşamları, Paris'teki araştırmaları ve çalışmalarıyla şekillenerek özgün tarzlarını gündeme getiriyor. Nejad Devrim ve Mübin Orhon'u genç kuşaklara tanıtırken, Cumhuriyet ideallerinin önümüzdeki yüzyılda önümüzü aydınlatan bir ışık olacağına inanıyoruz