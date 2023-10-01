Saç dökülmesi nasıl engellenir?

Saç dökülmesi kadınların ve erkeklerin ortak sorunudur.

Bu sebeple de herkes bir çözüm arayışı içerisindedir.

Parlak ve gür saçlar güzel görünmenin en önemli unsurlarındandır.

O yüzden kadınlar için de erkekler için de saç dökülmesine karşı hep bir çözüm arayışındayız... İşte saç dökülmesini engellemenin yolları...

HEMEN MÜDAHALE

Saç derisi sürekli yenilenen bir yapıya sahiptir. Günlük hayatta birkaç tutamın dökülmesi aslında normal bir durumdur ama bunda artış görülürse o zaman sıkıntılı bir meselenin olduğunu bilmelisiniz.

Sağlıklı saç folikülleri kendini yenilerken dökülen saçların yerine yenisini üretir. Eğer saçlarınızda iki aydan fazla süren ya da yılda en az üç kez tekrarlayan yoğun saç dökülmesi yaşıyorsanız hemen müdahale edilmesi gerekir.

OMEGA 3 DESTEĞİ

En önemli nokta yediğinize ve içtiğinize dikkat etmektir. Çünkü yediğiniz her besinden aldığınız vitaminler aslında saç deriniz başta olmak üzere bütün hücrelerinize etki ediyor. Aynı zamanda saç dökülmelerinin sebeplerinden birisi de Omega- 3'ün eksik olmasıdır. Bu sebeple Omega 3'ü fazla içeren gıdalara öncelik verebilirsiniz.

Bunun yanı sıra tükettiğiniz günlük protein miktarına da dikkat edin. Beslenme programınızda yeteri kadar protein almanız büyük önem taşıyor. Kırmızı et, tavuk eti gibi gıdaların yanı sıra kuruyemiş ürünleri de tüketebilirsiniz.

ISI VEREN ÜRÜNLERE SON

Saçlarınızı düzleştirmek ya da şekillendirmek için kullandığınız ürünlere artık son vermelisiniz.

Saç düzleştiricilerden ve maşalardan yayılan, direkt olarak saçınıza temas eden bu ürünler, aslında saçlarınızı tamamen yakan ve onları yıpratan ürünlerdir. Saç folikülleri sürekli ısıya maruz kalırsa saç kaybıyla sonuçlanacaktır. Bunun olmaması için kesinlikle böyle malzemeleri çok fazla kullanmayın.

STRESTEN UZAK DURUN

Bir diğer etken de aşırı strestir. Yüzünüzde çıkan sivilcelerin yanı sıra stresin fazla olması da saç dökülmelerine sebep olacaktır. Bütün bunlara son vermek ve en aza indirmek de sizin elinizde.

Günlük yaşamda sizi stresten uzaklaştıran aktivitelere yönelmeye çalışın.

Hatta bazı durumlarda bu ilerlerse saçkıran olma yoluna kadar gidebilir.

Böyle bir durumla karşı karşıya kalmayın.