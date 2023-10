Dünyayı sallayan K-POP yıldızları

Nayeon

K-pop dünyasında şarkıcı ve dansçı olan Nayeon, Twice grubunun önemli bir üyesi. Asıl ismi Im Na-yeon olan şarkıcı grup içerisinde lider olma sorumluluğunu taşıyor. 2015 yılında düzenlenen SIXTEEN yarışma programıyla keşfedildi ve ardından TWICE üyesi olarak seçildi. Vokal becerileri ve sahneyi kullanma yeteneğiyle dikkat çekiyor. En beğenilen şarkıları ise şu şekilde: POP!, What is Love?, I Can't Stop Me.

Yeji

ITZY olarak bilinen kız grubunun üyelerinden birisi olan Yeji de oldukça popüler ve fazlasıyla seviliyor. 23 yaşında olan vokalist ve rapçi Yeji, iki yıllık eğitiminin ardından 2019 yılında ITZY grubunun üyesi ve hatta lideri olarak göreve başladı. Aynı zamanda Twice grubunun 'Like Ohh Ahh' şarkısını da seçmelerde seslendirmişt. Bunlara ek olarak Yeji'nin ve grubunun en çok sevilen şarkıları ise şu şekilde: Cherry, Icy, Cake, Kill Shot...

Winter

AESPA grubunun ve kadın birimi GOT the Beat'in bir üyesi olan Winter da oldukça önemli. Asıl ismi Kim Min-Jeong'un sahne adı Winter'dır. 22 yaşında olan genç şarkıcı sesiyle ve dansıyla hayranlarının gözdesi. Yangsan Samsung İlkokulu ve Yangsan Samsung Ortaokulu'nda eğitim gören Winter, çok fazla şarkıya sahiptir. Bunların başında Savage, Girls, Black Mamba, Better Thing ve Spicy yer alıyor. Aynı zamanda farklı gruplardan da şarkı söyleyen Winter, oldukça başarılı bir K-pop yıldızı.

Kim Chae-won

IZ-ONE grubunun eski üyelerinden olan Chawon, 23 yaşında genç bir şarkıcı. Sesi ve dansı oldukça güzel olan Chaewon, IZ-ONE grubundan sonra LE SSERAFIM adındaki kız dans grubuna geçti. Bu grup da resmi olarak 2022 yılında çıkış yaptı ve çok sevildiler. Tiyatro oyuncusu Lee Ran Hee'nin kızı olan Kim Chae-won aynı zamanda 11 ay boyunca da bu alanda gelişebilmek için eğitim almış. Grubun en çok sevilen şarkıları arasında Blue Flame, Feernot, Flash Forward. Single listesinde ise 'Sweet Dream, To the Memories of April, Tomorrow ve Forever&Forever' yer alıyor.

Lisa

Son bir senedir Blackpink grubunun çok fazla popüler olmasıyla birlikte üyeleri de merak ediliyor. Kore şarkıcıları döenilince akla ilk gelen isimlerden biri de Lisa. Tayland doğumlu olan K-pop şarkıcısı 24 yaşında. Blackpink'in üyesi olan Lisa, şarkıcı, dansçı, rapçi ve manken. Lisa grubun ana dansçısı ve rapçisi olarak öne çıkar ve şimdiye kadar da çok fazla ödül almıştır. Bunların yanı sıra sosyal medyada da 90 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Na Hae-ryung

Kore şarkıcıları arasında yerini alan bir diğer yıldız ise Na Hae-ryung'tur. Güney Koreli şarkıcı, kız grubu Bestie'nin üyesidir. Buna ek olarak EXID grubunun eski üyesidir. Çok fazla dizide de oynayan Na Hae-ryung gençler tarafından beğeniyle takip ediliyor. Aynı zamanda grubun şarkıları da fazlasıyla biliniyor: Up&Down, DDD, Hot Pink, Ah Yeah, Every Night ve I Love You.. Bu bilgilerin yanı sıra Na Hae-ryung, ilk çıkışını EXID grubu ile yapmıştır.

Haeyoon

BİR diğer popüler K-pop şarkıcısı da Hayoon'dur. 27 yaşında olan genç şarkıcı Cherry Bullet'in ana vokalidir. Çıkışını da grubun ilk albümü olan 'Let's Play Cherry Bullet' ile yapmıştır. En çok dinlenen ve sevilen şarkılarından bazıları ise şu şekildedir: Hands Up, Love So Sweet, Aloha Oe, Love in Space...

IU

SESİ, dansı ve rol yeteneğiyle dikkat çeken IU, uzun zamandır K-pop dünyasında bir star. Minyon bir yapısı olan IU, çok küçük yaştan beri dansla uğraşıyor. Eğitimlerinin ardından 'Lost Child' şarkısını yayınladı ve sonra canlı yayınlara çıkmaya başladı. Dream High dizisinde de oyunculuk yeteneğini ortaya koyan IU başka dizilerde de rol almıştır. Celebrity, This Right Now, Good Day ve My Sea de en çok bilinen şarkılarından bazılarıdır.

Shin Hyejeong

Son olarak Shin Hye-jeong'tan bahsetmemiz gerekiyor. Asıl adı Shin Hye-jeong olan şarkıcı sahne adıyla Hyejeong olarak biliniyor. Solo olarak çok fazla başarıya imza atan ünlü şarkıcı, A Gentleman's Dignity dizisinde rol aldı. Ardından müzik videolarında, kliplerde ve sahnelerde yer aldı. Müzik videosunda oynadığı şarkılar ise "I Wish u You" ile "Seoul Lonely" dir.

Taeyeon

MÜKEMMEL koreografileriyle karşımıza çıkan Taeyeon'un tam ismi Kim Tae-yeon'dur. Güney Koreli şarkıcı Girl's Generation grubunun önemli bir üyesidir. Aynı zamanda Taeyeon SM Town, SM the Ballad gibi önemli proje gruplarında yer aldı. Taeyeon'un en çok dinlenen şarkılarından birisi de Atlantis Girl'dir. Bunun yanı sıra Gemini, Four Seasons, Blue ve Here I Am gibi önemli şarkıları da bulunuyor. K-pop dünyasında kendine yer edinen ve çok güzel performanslar sergileyen Taeyeon, başarılarını sürdürüyor.