Bu kapıdan giren ile çıkan kişi aynı değil

Son dönemde pek çok kadının ilgisini çeken aslında eski ama yeni popüler olan bir sanatsal spor var, Pole... Diğer adıyla direk dansı. Eskiden bu dansın adı bile insanlara 'yok artık' dedirtiyordu. Benim ilgi alanıma girmesi ise kızımın pole dance diyemeden resimlerini göstererek ben bunu yapmak istiyorum demesi ile oldu. Tabi o isteyince hemen araştırmalara başladım. Bu dansın pek çok türü olduğunu öğrendim. Aslında bir tür aletli jimnastik. ve çocukların da çok sevdiği eğlenceli bir spor. Gece kulüplerinde yapılan ise egzotik denen bir tür... İzmir'de bu işi profesyonel olarak yapan bir stüdyo bulunca da kızları Julia Hanım'a emanet ettim. Julia Kuvatova, Kazakistan uyruklu ama tam bir Türk gibi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. Asıl mesleği ise aşçılık. Çok ünlü bir restoranın mutfak şefi... Yani gündüzleri mutfakta, akşamları ise stüdyoda. Dersi izlemek için stüdyosuna gittiğimde gördüğüm kadarıyla buraya gelen kadınlar çok mutlu. Kadınlıklarını keşfediyorlar, ayrıca kilolu olmak, olmamak gibi bir ayrım da yok. Tam tersi düşünülse de becerisi olan daha doğrusu isteği olan herkes yapabiliyor. Julia Kuvatova ile pole dansı ile ilgili merak edilenleri konuştuk...

- POLE DANCE İLE İLGİLİ ÖN YARGILAR YIKILIYOR MU? İLGİ NASIL?

Pole dans ilk ortaya çıktığı zamanlarda striptiz kulüplerinde bir gösteri unsuru olduğu için akıllara önce hep o görüntüler geliyor. Ancak aradan geçen zaman içinde pole dans çok gelişti. İçinde erotizm içermeyen, pole üzerinde yapılan, tek ve veya eşli olarak yapılabilen bir dans türüne evrildi. Ek olarak pole aleti bir fitness ve spor malzemesi olarak da kullanılmaya başlandı. Pole fitness ve pole spor dalları gelişti. Günümüzde pole dans, pole fitness ve pole sporun yarışmaları dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılmaktadır. Pole2Fit olarak hem pole fitness hem de pole spor derslerimizi düzenli olarak yapmaktayız. Bunların dışında egzotik pole olarak adlandırılan ve erotizm içeren dallar da varlığını sürdürmekte. Hatta egzotik pole dansın da ayrıca kendi yarışmaları yapılıyor dünyada.

- BU BİR SPOR MU YOKSA SANAT MI?

Aslında her ikisi de. Bir dans dalı olarak da bir spor dalı olarak da yapılmakta. Biz her iki türde de çalışmalar yapıyoruz.

- KAÇ YAŞINDA BAŞLAMALI?

Her beceri için geçerli olduğu üzere ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili olur. Ancak başlamak için bir üst yaş sınırı da yok. Egzersiz yapmak için herhangi bir engeli olmayan herkes istediği zaman başlayabilir. Tabii, diğer spor ve dans dallarında da olduğu üzere, 18 yaşından küçükler başlamak için ebeveynlerinin iznini almak durumundalar. PoleFit olarak kuruluş amaçlarımızdan biri de yaşamında hiç spor veya egzersiz yapmamış, yapma isteği olan ancak hiç egzersiz yapamayacağını düşünen kişilere pole ile çalışabileceklerini ve yapabileceklerini göstermek.

-SPOR YAPMAMIŞ BİRİ NE KADAR SÜREDE ÖĞRENİR?

Bu tamamen, başlayan kişinin hedefinin ne olduğuna, daha önce herhangi bir egzersiz/ spor deneyimi olup olmamasına ve kişinin yeteneğine bağlıdır. Ancak genel bir fikir vermesi bakımından, orta düzey tekniklere gelmenin, haftada 2-3 kez derse gelen bir kişi için çok kabaca 3-6 ay arası sürebileceği söylenebilir.

- GİYSİLERİ ÖZEL Mİ?

Yeni başlayanlar için özel bir giysi olmamakla beraber, teknikler ilerledikçe pole üzerinde daha iyi tutunma sağlamak, derinizin pole ile temas eden alanlarını artırmak için özel tasarımlı bikini veya tek parça mayo şeklinde kıyafetleri kullanmak gerekebilir.Pole dansta ayakkabı kullanılmaz. Çıplak ayak ile yapılır. Özel, yüksek platformlu, yüksek topuklu ayakkabılar egzotik pole dalında kullanılır. O ayakkabıları kullanmanın da kendine ait teknikleri bulunuyor.

- DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE DURUM NASIL?

Dünyada ve Türkiye'de hem pole aletine hem de diğer hava akrobasi (aerial) sporlarına (aerial hoop, aerial cube, aerial silks, aerial sling vb) artan bir ilgi görüyoruz. Tüm aletlerde teknikler her geçen zaman daha da ileriye gidiyor, daha karmaşıklaşıyor ve zenginleşiyor. Bu sporlara hem amatörlerin hem de daha önceden profesyonel olarak cimnastik, bale yapanların katılmasıyla genel teknik düzey artmaya devam ediyor.

- NEDEN TERCİH EDİYORLAR BU DANSI?

Stüdyomuza gelenlerin çoğu kadın. Gelme nedenleri arasında farklı bir egzersiz türü yapmayı istemek, kendini daha seksi hissetmek, kendine güven duymak, önyargıları kırmak sayılabilir.

- PAHALI BİR SPOR MU?

Pahalı kavramı gelir düzeyine göre değişkenlik gösterir. Ancak bu dalda temel masraflar arasında stüdyo üyelik ücreti, eğer evinize almak isterseniz pole masrafı, orta düzeyden itibaren kullanmaya başlayacağınız kıyafetlerin masrafı, bazı yardımcı malzemelerin masrafı (tutunmayı arttırıcı kremler, dizlik vs) sayılabilir.

ÜNLÜ BİR RESTORANDA MUTFAK ŞEFİ

SİZ NASIL BAŞLADINIZ BU SPORA?

Ben küçüklüğümden beri profesyonel olarak uluslar arası Latin dansları ile uğraştım, Türkiye şampiyonlarına katılıp dereceler aldım. Daha sonra spor eğitmenliği ve personal trainer'lik yaptım. Sonra yabancı kaynaklardan pole dans izleyerek denemek istedim. Pole dansa başladığımda 28 yaşındaydım. Sonra yurt dışında çeşitli eğitimlere katıldım. Birkaç sene sonra kendi stüdyomuzu kurup yetişkinlere ve çocuklara eğitim vermeye başladık. Ayrıca, 6 yıldır Fitness Akademi adlı fitness eğitmenliği kursları düzenleyen kurum ile ortaklaşa olarak, NCSF (National Council on Strength and Fitness) tarafından onaylı pole fitness eğitmenlik kursları düzenliyoruz. Bunlara ek olarak, bir mesleğim daha var, ünlü bir restoranda şefim. Gastronomiyi çok seviyorum ve bu bir hobi olarak başlayıp daha sonradan mesleğe dönüştürdüğüm bir şey oldu. İnaniyorum ki, insanın çok isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Böyle güzel iki mesleği birleştirmek için de hiçbir engel yok.

6 KEZ BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİK

Bu sporun yarışmaları var mı? Hem pole dansın, hem pole fitness ve pole sporunyarışmaları dünyanın çeşitli ülkelerinde yerel, ulusal, uluslararası, kıtasal ölçekte yapılıyor. Biz uluslararası yabancı bir pole spor ve hava akrobasi sporları federasyonuna (Global Air Power Athletics Federation) üyeyiz ve bu federasyonun düzenlediği yarışmalara hakem ve sporcu olarak katıldık. Hatta çoğu kendi eğitmenlerimiz olan sporcularımız 2019 yılında Prag'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın madalya ve ödüller kazanarak bayrağımızı 6 kez göndere çektirdi. Dahası, 2 yıl önce Türkiye'de ilk defa ulusal hava akrobasi sporları yarışması düzenledik. Ayrıca, bağlı olduğumuz federasyon bünyesinde, hava akrobasi sporları yarışmaları için hakem yetiştirme kursu da düzenliyoruz.