Yüzünüzü makyajla yeniden sekillendirin

Makyaj her kadının görünüşüne farklı bir hava katar. Bu sebeple hem güzel görünmek hem kendinizi iyi hissetmek hem de bu süreçte yüzünüzü istediğiniz şekle sokmak için makyaj yapmalısınız. Ama her makyaj doğru değildir. Püf noktalarını ve hassas dokunuşlarını bilmeniz gerekir. Sizlere sunacağımız küçük ipuçları sayesinde bunu çok profesyonel bir şekilde yapabileceksiniz. Öncelikle fırçalarınızı doğru kullanın, önerilerimizi dikkate alın ve ayrıca hiç acele de etmeyin.

GÖZ BİTİMİNİ İŞARETLEYİN

İlk önce yapmanız gereken şey, açık renkli bir kapatıcı kullanmak. Açık renkli kapatıcınızı önce göz pınarlarınızın altına ve sonrasında da göz bitimine doğru uygulayın. Bunu yaparken acele etmeden, sakin bir şekilde davranmaya çalışın. Çünkü ne kadar dikkatli olursanız o kadar eşit cilt tonunu sağlarsınız. Ayrıca göz bitimine uygulamanızın sebebi de gözlerini öne çıkarmak ve yüzünü şekillendirmede ciddi bir rol oynamasıdır.

KONTÜR ÇİZGİSİ ÖNEMLİ

Bir sonraki adımınız da kontürdür. Eğer bu adımları atlamadan tam da bahsettiğimiz şekilde uygularsanız istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. İlk kontür çizgisi de bu anlamda önemlidir. Kontür çizginizi elmacık kemiğine yakın bir yere yapmalısınız. Böylece yaydığınız zaman çok daha iyi ve aydınlık bir görünüm elde edebileceksiniz. İlk kontür çizgisini elmacık kemiğine yakın bir yere değil de biraz aşağı yaptığınız zaman istenilen görüntüye ulaşamayabilirsiniz.

DİKKATLİ UYGULAYIN

Açık renkli bir kapatıcı kullandıktan sonra kontür çizginizi eklediniz. Sonrasında ise pembe ya da şeftali tonları tercih edebilirsiniz. Bunu da yine göz bitimine doğru tıpkı kapatıcıyı ilk sürdüğünüz şekilde uygulamanız gerekiyor. Bu adımı yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu sadece yanaklara biraz daha renk vermek ve kontürü belli etmek amacıyla kullanılıyor. O yüzden tam bir makyaj istiyorsanız tercih edilebilir. FIRÇAYLA DAĞITIN

Yapacağınız son işlem de istediğiniz sonuca ulaşmanız açısından kritik bir adım. Kontür çizgilerinizi fırça yardımıyla cildinizde dağıtmalısınız. Böylece son adımı da başarıyla tamamlamış olacaksınız. Fırçayla doğru bir şekilde dağıttığınız zaman yüzünüzün şekillendiğini göreceksiniz ve bu görünüşü siz de seveceksiniz. Genel olarak her adımınız sizi bu güzel sonuca ulaştırmış olacak. İnce ve nazik hareketlerle dağıtım işlemini gerçekleştirin.