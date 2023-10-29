Arka bahçede anılarla lezzetlenen yemekler

Hangimiz istemiyor ki bir bahçemiz olsun, ekip biçelim. Huzur dolu bir hayat sürelim. Selin Şükran Yılmazer işte bunu yaptı. Kent hayatını, üstelik kurumsaldaki işini bıraktı. Çeşme Ovacık'ta aldığı 5 dönümü cennet bahçesi haline getirdi. Üzüm ve zeytin yetiştiriyor. Girit kökenli olması ve yeteneği, onu lezzet dünyasının usta ismi haline getirdi. Masaya getirdiği her şeyi kendi bahçesinden sağlayan Selin Şükran Yılmazer, çok sevdiği köpeği Noni'yi kaybedince yarattığı cennet bahçesine onun adını verdi. Noni's House'un ünü İzmir'i aştı, yurt dışına yayıldı. Aradan 18 yıl geçti. Yıllar içinde geliştirdiği tariflerden çocukluğuna, yurt dışındaki deneyimlerinden yaşamına birçok konuyu 'Arka Bahçemin Renkleri' isimli kitapta topladı. Ama bu kitap sadece gastronomiyi değil bir yaşam felsefesini anlatıyor. Kitabın geliri ise öğrencilere burs olacak. Özellikle gençler için kaleme aldığını söyleyen Solmazer, "Onlara isterlerse, çaba sarf ederlerse yapamayacakları, başaramayacakları hiçbir şey olamayacağını anlatmak istedim. Çünkü bahçeye bakmak emek ister" diyor. - Sizi mutfağınız ile tanıyoruz. Kitap fikri nasıl ortaya çıktı? Hayatım boyunca kitap yazma isteği içimde vardı. Bazen konuşmak, anlatmak, göstermeye çalışmak; istediğim etkiyi tam olarak vermiyor. Konuşmak yerine insanlara yazarsam ne demek istediğimi, ne anlatmaya çalıştığımı, daha iyi anlayabilirlermiş gibi geliyordu. Gençlere işim gereği çok yakınım ve onların içine düştükleri endişeleri, korkuları anlayabiliyorum. Kitap yazarak belki onlara daha fazla maddi ve manevi yardımım olabilir diye düşünüyordum. - "Nonis House Arka Bahçemin Renkleri"nin diğer yemek tarifi kitaplarından farkı ne? Beni yansıtan bir kitap olmalıydı. Bu yüzden daha derin ve duygusal içerikli olmasını istedim. Günümüzde popülerleşen tarladan sofraya kültürü, benim babamla geçirdiğim çocukluğumun izinde hayatımda hep var olan bir deneyimdi. Ben yıllar sonra aldığım eğitimi ve içinde bulunduğum konfor alanını terk ederek babamınkine benzer bir hayat yaşama isteği içinde çok genç sayılabilecek bir yaşta kimseden hiçbir destek almadan işimden istifa ettim yani kendimi riske attım. - Yani kitabı aslında gençler için mi kaleme aldınız? Evet aynen öyle. Açık söyleyeyim yemek kitabı, günümüzde internetten kolayca ulaşılabilen onca tarif varken ve yazarı da kim olursa olsun çok cazip gelmiyor. Benim kitabım, dünya mutfağından ve geleneksel aile tariflerimin haricinde bir yaşam felsefesi taşıyor. Bugünlere gelmem hiç kolay olmadı. Tırnaklarımla kazıyarak tek başıma bir şeyler inşa etmeye çalıştım ve halen çabalıyorum. Bu anılar da kitabımın içinde olsun ki, gençlere gerçekten isterlerse önlerindeki tüm engelleri aşabileceklerini anlatabileyim istedim.

KOLAY YAŞAM İSTEĞİ

- Engelleri aşmada en büyük engel nedir? Tüm dünyada, sosyal medya ile yaygınlaşan kolay yaşama kültürü diye bir sahtekarlık ve yalan hayatlar yansıması gelişti. Bizler de bu yozlaşmışlıktan nasibimizi alıyoruz. Özellikle covid dönemi, hepimizi madde bağımlısı gibi sosyal medya bağımlısı haline getirdi. Kimsede sabır kalmadı. Çünkü elimizdeki bu küçük akıllı aletlerle, bize her şey çok kolaymış gibi empoze ediliyor. Bizler küçücük bir karede hiç yorulmadan, terlemeden, üzülmeden, her şey güllük gülistanlık, bütün hayatlar şahane zannedip, hep gülümseyen yapay insanlar gibi davranmaya başladık. - Gerçek yaşama bir davet mi kitap? Gerçek hayatta; sabır, emek, çaba göstermek, bir şeyleri gerçekleştirmek göründüğü kadar kolay değil. Maalesef gençler çalışmadan, tutumlu olmadan, bir şeylere tahammül etmeden yaşayabileceklerini zannedebiliyor. Benim yaşımdaki pek çok insana büyük sorumluluklar düşüyor, onlara bunları anlatabilmek, gösterebilmek ve örnek olabilmek için. Yazma sebebim aslında tamamen gençler. Onlara isterlerse çaba sarf ederlerse yapamayacakları, başaramayacakları hiçbir şey olamayacağını anlatabilmek.

GELİRİ ÖĞRENCİLERE

- Sizin için yeri ayrı, anısı olan bir tarif var mı? Babamın benim için yaptığı Adabeyi balık çorbasının yeri ayrıdır benim için. Midem almaz, içmek istemezdim ama zorla içirirlerdi. Çok zayıftım küçükken. Şimdi kendi kendime yapıyorum hem de seve seve. Arkadaşlarım için, ailem için ve misafirlerim için. Çünkü ne kadar lezzetli ve sağlıklı olduğunun bilincindeyim bu balık çorbasının. Kitabımda bu tarif de yer alıyor diğer pek çok tarifim gibi. - Aynı zamanda tam bir eğitim destekçisisiniz. Son olarak yazdığınız kitabın gelirini Türk Eğitim Vakfı'nın "Yarıda Kalmasın" burs fonuna bağışladınız.. Bu kendimle gerçekten gurur duyduğum bir şey. Yardım edebilmek çok değerli. Çünkü hayattan sadece almak istemiyorum, verebilmek de istiyorum. Önemli olan onlar için yapabileceklerimi gerçekten hak eden, çalışkan, azimli, pes etmeyen gençler için olması benim için. - Kitabın devamı gelecek mi? Gelecekle ilgili planlarım gelişmeye büyümeye yeni kitaplar yazmaya, yeni yerler keşfetmeye ve yeni Noni's House'lar açmaya doğru uzanan uzun bir yol benim için. Ömrümden uzun hayallerim var o yolda. Bakalım hangilerini gerçekleştirebileceğim, bunu bende çok merak ediyorum.

"İLHAM GELİNCE SOLUĞU MUTFAKTA ALIYORUM"

Aynı zamanda reçetelerinizin de yer aldığı bir kitap bu. Başka hiçbir yerde bulamayacağımız tarifleriniz mi var?

Öncelikle benim için en önemlileri aile yadigarı olan tarifler ve kitabımın içinde bunlar var. Ama dönem dönem yurt dışında da yaşadığım ve çalıştığım için, dünya mutfağından da örnekler var. Tabii ki bu arada, sahibi olduğum restoranda menüme koyduklarım gibi tamamen bana ait yaptığım özel tariflerim de var. İlham gelince gece yarısı bile mutfağa girip yeni bir tarif oluşturabiliyorum sabaha kadar uyumadan deneyerek, bekleyerek, sonucu görerek..