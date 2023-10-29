Güçlü saçlar için elma sirkeli maske

Saç bakımı her zaman önemlidir. Güçlü saçlarınız olsun istiyorsanız saç maskeleri yaparak uygulayabilirsiniz. Buna ek olarak en güçlü maskenin de elma sirkesi maskesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki evde elma sirkesi maskesini nasıl yapabilirsiniz? Son derece faydalı olan bu sirke maskeleri aslında sadece saçınızı gür göstermekle kalmıyor aynı zamanda hızlı uzamasını sağlıyor. Elmalı sirke maskesini hazırlayarak saçınızda kullanabilirsiniz.

SADECE 3 MALZEME YETERLİ

Sirke maskeleri arasında en çok dikkat çeken ve diğerlerinden daha fazla faydası olan elma sirkesidir. Bunu yapmak için de ihtiyacınız olan şey, yumurta, bal ve sirkedir. Bu üç malzemeyi birleştirdiğiniz zaman kısa süre içerisinde rahatlıkla elma sirkesi maskesi hazırlayabilirsiniz. Buna ek olarak yapım aşamaları ise şu şekildedir: Yumurtayı iyice çırpın, ardından sirkeyi, sonra da balı ekleyin. Bu malzemeleri iyice karıştırın ve nemli saçlarınıza sürün. 30 dakika-1 saat arası bekletip yıkayın. Son durulama suyunuza sirke ve su eklerseniz, saçlarınız pırıl pırıl olacaktır.

GÜÇLENDİRİR, UZATIR VE CANLANDIRIR

Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmese de en azından saça olan yarararlarını şu şekilde sıralamak mümkün...

Saçlarınızı çok hızlı uzatır

Çabuk yağlanmasını önler

Kepek sorununu bitirir

Saçlarınızı çok gür gösterir

CANLI bir saç yapısına dönüştürür

Saç yapısını güçlendirir

Saç dökülmelerine de çözüm olur