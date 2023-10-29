Kanlı ay tutulması iletişimi felç ediyor

Dün meydana gelen ay tutulması Uranüs ve Jüpiterle etkileşimde bulunuyor. Değişik ve beklenmedik olayların tetikçisi olan bu tutulmaya adaletin yerini bulma olayı da diyebiliriz. Sert bir Mars ve Güneş açısı alan bu tutulmada aşk ve sevgi kavramlarının gerçek nedenleri ortaya çıkacak. Buna bir çeşit yüzleşme de diyebiliriz. Geçmişe baktığımız zaman kanlı ay dediğimiz bu tutulma benzerlerinde hep din ve ekonomi savaşları çıkmış ve ülkeler arası dini misyonerlik çalışmaları ön plana çıkmıştır. Tutulma etkileri 2 gün önce ve sonrasında ise 2 hafta ve 3 ay içinde görülür. Dünyanın yeni savaşların sınırında olduğunu ve bu tutulmanın dünya savaşlarını körükleyebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Olaylara karşı gelmek yerine akışına bırakmak gerekir.

KOÇ

Düzen ve sistem önemli Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize güveniniz artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır. Parlak zekanız ve güçlü algılarınız heyecanlarınıza önderlik edecektir.

BOĞA

Bitişler gündeme gelebilir Bu hafta, güçlü dostlukların temelini atacaksınız. Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler olabilir. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.

İKİZLER

Yaşam kaliteniz yükseliyor Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir.

YENGEÇ

Bazı kaçamaklar söz konusu Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı küçük kaçamaklar söz konusu olabilir. Gizli, keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz.

ASLAN

Sosyal yaşamınız önemli Etrafınızda iyi niyetli kişiler olduğu gibi kötü kişilerin varlığınız da unutmamalısınız. Boş konuşan ve her şeyi abartan insanlarda uzak kalmalısınız. Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size özverili davrananlara karşı tedbirli olmanızı gerektiriyor. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla haberleşmek için, bazı girişimlerde bulunacaksınız. Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz.

BAŞAK

Duygularınız kontrol altında Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları gündeme getirebilir. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar için kullanacaksınız. Akılcı olmaktan vazgeçemiyorsunuz. Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz. Eski ve yeni ilişkiler aklınızın karışmasına neden olacaktır.

TERAZİ

Duygusal zaaflarınız artıyor Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar olabilir. İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

AKREP

Ön plana çıkıyorsunuz Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. Dileklerinizin kabul olmasından mutlu olacaksınız. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek. Başkalarının fırsatlarıyla kendi arzularınızı birleştireceksiniz.

YAY

Meraklı yönleriniz artıyor Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara ve iş birliğine hazırsınız. bir dönemdesiniz. Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Haftayı hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın.

OĞLAK

Değişimlere hazır olun Gözünüzü korkutmak istemiyoruz fakat ani değişimlere hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çok etkileneceksiniz. Yine dostluklarınızda spekülatif olaylara karşı temkinli olmalısınız. Sizi sevindirecek duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır. Sağlığınızla ilgili kararlar alacaksınız.

KOVA

Hayallerinizin peşinden koşmalısınız Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Ailenizin kadınları ve erkekleri geleneksel davranışları sizde sorun yaratacaktır. Siz, ilginç kişileri sevdiğiniz için, bu durumdan rahatsız olacaksınız. Bu dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek. Bazı kıskançlıklara hedef olabilirsiniz. Bu hafta yaşlı kimselerin desteğini alabilirsiniz.

BALIK

Sezgileriniz yanıltmıyor Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Değişen koşullarınızı yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor.