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Haberler Pazar Çamdibi’nin iki önemli ailesini buluşturan nişan

Çamdibi’nin iki önemli ailesini buluşturan nişan

Gökçe Duğan ile Sinan İpekli 300 kişinin davetli olduğu görkemli bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. İpekli, baharatlı kahvesini içerek Duğan’a olan sevgisini ispatladı

ERCAN AKGÜN
Çamdibi’nin iki önemli ailesini buluşturan nişan

İzmir'de Düşler Atölyesi Mağazaları'nın sahibi Gökçe Duğan ile iş insanı Sinan İpekli, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan yüzüklerini taktı. İnciraltı AquaMarin'de gerçekleşen nişan töreni öncesi, kız isteme seramonisi de gerçekleştirildi.

Aile büyüklerine kendi elleriyle hazırladığı lezzetli kahveleri tek tek ikram eden Gökçe Duğan, damat adayı Sinan İpekli'ye ise üç ayrı seviyede baharatlı 3 Türk kahvesi hazırladı. Değirmen şeklindeki sunum içerisinde gelen kahvelerden birini seçen İpekli, sonuna kadar içerek nişanlısına olan sevgisini herkese göstermiş oldu.

Her ikisi de Çamdibi'nin tanınmış ailelerinden olan ve çocukluktan beri arkadaşlıkları bulunan genç çiftin bu mutlu gününe 300 davetli katıldı. Düşler Atölyesi'nde hazırlanan iki ayrı kostüm giyen Gökçe Duğan'ın pembe nişan kostümü, 35 kilogramlık ağırlığıyla geceye damgasını vurdu.

Çiftin nişan yüzüklerini gelin adayının enişteleri Erol Beşok ve İbrahim Mürselim takarken, törene katılan konuklar, Balkan müziklerinin sevilen ismi Murat Matracı'nın şarkılarıyla eğlenceli saatler yaşadı.

Mutlulukları gözlerinden okunan Gökçe Duğan ve Sinan İpekli, önümüzdeki yılın temmuz ayında nikah masasına oturmayı düşündüklerini söyledi.

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