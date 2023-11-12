Balıkesirliler kahvaltıda buluştu

Balıkesir'in yetiştirdiği değerleri kendisi de Balıkesirli olan Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin ev sahipliğinde ve İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun'un organizasyonunda bir araya geldi. Bu güzel buluşmada tabi ki gündem Balıkesir ve Balıkesirliler idi. Kahvaltının gündemi, "Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'in tanıtımına birlikte neler yapabiliriz" oldu.

MARKA ŞEHRİN İSİMLERİ

İzmir Balıkesirliler Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun "Balıkesirli hemşerilerimizin iyi ve kötü yanında olmanın yanı sıra Balıkesirimizin tüm ilçeleri ile tarihi ve kültürel açıdan tanıtılması konusunda çok güzel projelerimiz olacağından hiç kuşkumuz yok" dedi. Kahvaltıya İzmir Vali yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Yalçın, Gökçe, İzmir Basın İlan Kurumu Müdürü Gökhan Eren, Buca İlçe Emniyet Müdürü Cemal Demirtaş, Çiğli Belediyesi İmar Müdürü Bade Vardar, İzmir Ticareti Odası Hukuk Müşaviri Av. Erkul Erdem, Av. Efekan Kaptan, İzmir İl Sağlık Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürü Arzu Adışen, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü, Cenk Benli Bayraklı İlçe Tarım müdürü Cem Erdogrul, Milli Parklar Müdürü Hakan Özgür, iş insanları Mehmet Elgit, Osman Kundakçı, Osman Karakoç, Turan İspir, Kemal Eryılmaz, Ethem Maitemur, İsmail Sönmez, Halil Sayar, Barbaros Ekici ve TRT Sanatçısı Ali Çakar katıldı.