Burçak’ın hedefi Paris

Genç yaşlarda jimnastiğe ve atletizme yönelmek, gelecek yıllarda nasıl ilerlememiz gerektiğine dair bizlere bir yol sunuyor. Burçak Şenman da bu yolu izleyen ve çok küçük yaşta atletizmle tanışan bir şampiyon. 3 yaşından beri jimnastikle ilgilenen ve bu alandaki başarısıyla çok sayıda ödül alan Şenman, antrenman programlarının çok yoğun olduğuna dikkat çekti. Tatil yapmaya bile zamanı olmadığını dile getiren Burçak Şenman, "Jimnastikte 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmek istiyorum" dedi. 2017 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Jimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda Milli Takım'la birincilik elde eden Şenman, 2019 yılında da bireysel olarak Türkiye birinciliğine ulaştı. Jimnastik yapmanın güzel yanlarına ek olarak dezavantajlarına da değinen Şenman, her şeye rağmen böyle bir başarıya sahip olmaktan gurur duyduğuna dikkat çekti.

HAREKETLİ BİR ÇOCUKTUM

Jimnastik serüveniniz nasıl başladı? Üç yaşındayken çok hareketli ve yaramaz bir çocuk olduğum için annem beni jimnastiğe yazdırdı. Beş yaşında profesyonel olarak yapmaya başladım. Yani jimnastiğe annem sayesinde başladığımı söyleyebilirim.

HİÇ TATİL YAPMIYORUM

Çalışma rutininiz nasıl ilerliyor? Antrenmanlarım çok yoğun oluyor. Yazın tatil bile yapamıyorum çünkü bir gün bile ara verdiğimde kilo alabiliyorum. Günde altı-sekiz saat antrenman yapıyorum ve bir saat bale dersim var. Sabahları da koşuya çıkıyorum. Yani tüm günüm antrenmanda geçiyor diyebilirim.

SEÇMELER BENİM İÇİN TECRÜBE

Yarışmalardaki tecrübelerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Senede beş altı tane yarışma oluyor. Bunlar Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve uluslararası yarışmalar. Tabii bu yarışmalardan önce seçme yarışmaları yapılıyor. Bu seçmeler de benim için güzel bir tecrübe oluyor çünkü dünya şampiyonasında nasıl bir performans sergileyeceğimi görmüş oluyorum.

Heyecanımı daha iyi bastırabiliyorum. Her yarışmadan sonra antrenörlerimle birlikte oturup yarışma serilerimi izliyoruz. Geleceğe yönelik neler yapmayı planlıyorsunuz? Jimnastikte bir sürü hedefimi gerçekleştirdim. Bunların yanında olimpiyatlara gitmek istiyorum bu yüzden de 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. Zaten antrenmanlarımın yoğunluğunun üzerine ek olarak bunun çalışmalarını da katmamızın sebebi olimpiyatlar. Yani net olarak şu anki hedefim tamamen 2024 Paris Olimpiyatları.

POPÜLER BİR BRANŞ DEĞİL

Yaşadığınız zorluklardan bahsedebilir misiniz? İlk olarak branşın bilinmemesi, ülkemizde bu branşın popüler olmaması en büyük zorluklar. Genelde bizim ülkemizde futbola ilgi daha fazla. Bu branşı sorduğumda 10 kişiden sekizi bilemiyor. Çok fazla popüler olmasa bile insanların biraz fikri olmasını isterdim. İkinci olarak da sponsorluk. Bu alanda sponsorluk çok önemli çünkü çok pahalı bir branş. Mayoları, aletleri, patiği gibi ürünlere ihtiyaç var. Bu yüzden de sponsor olmadığında inanılmaz zorluk yaşanılabiliyor.