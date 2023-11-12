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Haberler Pazar Gamze Tezdavranan 25. yılını kutladı

Gamze Tezdavranan 25. yılını kutladı

Meslekte çeyrek asrı devirmenin mutluluğunu müşterileri ve arkadaşlarıyla paylaşan Gamze Tezdavranan, 25. yılı büyük bir partiyle kutladı.

ERCAN AKGÜN
Gamze Tezdavranan 25. yılını kutladı

İzmir'in Çamdibi semtinde çeyrek asırdır hizmet veren saç uzmanı Gamze Tezdavranan, kendi ismiyle faaliyet gösteren kuaför salonunun 25. yılı için parti düzenledi. Kokteyl eşliğinde başlayan ve daha sonra DJ müzikleriyle devam eden geceye, başarılı kuaförün müşterileri, dostları ve sevenleri katıldı. 25. yıl kutlaması için adeta gece kulübüne dönüştürülen kuaför salonunda herkesin çok eğlendiğini belirten Tezdavranan, "İlk kez böyle bir kutlama düzenledik. Yaklaşık 5 saat süren organizasyonda, misafirlerimiz güncel parçalar ve Balkan müzikleri eşliğinde gönlünce eğlendi" diye konuştu.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Pazar hariç haftanın 6 günü, sabah 08.30 akşam 20.00 arası açık olan merkezde, bayanlar için tüm kuaförlük işlemlerinin yanı sıra güzellik konusuna dair hizmetlerin de yer aldığını belirten Gamze Tezdavranan, "Kaynak dahil olmak üzere pek çok saç uygulamasına ilave olarak zayıflama, epilasyon, cilt bakımı, bölgesel incelme, takma kirpik ve tırnak gibi konularda da faaliyet gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

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