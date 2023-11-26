Kemeraltı’nda açık hava konserine davetlisiniz

İzmir'in meşhur Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Kahveciler Sokağı çoğu vatandaşın keyifle vakit geçirdiği bir yer konumunda. Eğer yolunuz buraya düşerse çok neşeli bir grup göreceksiniz. Grup Hadibaba her gün burada ekip arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söylüyor ve müşterilerin isteklerine göre parçalar çalıyor.

'AİLEMİZ MÜZİSYEN'

Müzik serüvenlerine 2000 yılında başladıklarını belirten Memduh Tangül, iki oğluyla birlikte her türlü parçayı keyifle çaldıklarını belirtti. Grup Hadibaba, Memduh Tangül, oğulları Metin ve Ahmet Tangül ile Osman Anamer'den oluşuyor. Çok uzun yıllardır bu sektörde olduklarına dikkat çeken Memduh Tangül, "Müzisyenlik ailemizden geliyor. Oğullarım kanun ve gitar çalıyor. Hep birlikte güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

GRUBUNUZU NE ZAMAN OLUŞTURDUNUZ? BU YOLA NASIL ÇIKTINIZ?

Aslında müzisyenlik bizim ailemizden geliyor. Çok uzun yıllar önce, çocuklarım küçükken sanatçılara eşlik ediyordum. Serüvenimiz 2000 yılında Grup Rakkas'la başladı. İlk o şekilde çıktık. O zamanlar Manisa'da yaşıyorduk ve iş sebebiyle İzmir'e geliyorduk. Fakat sonra İzmir'de yaşamanın daha iyi karar olduğu konusunda hemfikir olup, buraya yerleştik. İzmir'in yabancısıydık, Kemeraltı ve Alsancak taraflarına geldik. 'BİZİM İÇİN GELENLER VAR'

Manisa'dan gelen arkadaşlarımız bize yol gösterdi. İlerleyen yıllarda oğullarım büyüdü ve işler değişti. Metin gitar, Ahmet de kanun çalıyor. Çocuklarımla birlikte burada devam etmeye başladık. Akşam bazı mekanlarda çalıyoruz ,gündüz de buradayız. Osman arkadaşımız da keman çalıyor. Burada bir potansiyel oluştu

. İZMİRLİLERİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

İzmirliler çok başka. Eğleniyorlar, stres atıyorlar, evlerine huzurlu bir şekilde gidiyorlar. Türkiye'de tek kahvede çalan ve insanları mutlu edebilen biz varız. Dünyanın her yerinden de geliyorlar. "Özellikle sizin için geldik" diyenler var. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Kadın ve erkek müşterilerimiz var. Bizi dinlemek için geliyorlar. Bizler de kartvizitlerimizi veriyoruz. Düğünlere, eğlencelere ve özel aktivitelere çağırıyorlar. Burada çeşit çeşit insan var tabii ki ama yüzde 80'i bizi ve müziği sevenlerden oluşuyor. Bizim burada çalmak için iznimiz var. O yüzden de rahatlıkla çalabiliyoruz.

- İLERLEYEN ZAMANLAR İÇİN PLANLARINIZ VAR MI?

Turistik yerlere ağırlık veriyoruz. Oralardan gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Güzel yazlar geçiriyoruz. Kışın tekrar buraya geliyoruz. Bazen de farklı mekanlarda oluyoruz.

TÜM İZMİRLİLER DAVETLİ

- İZMİRLİLERE SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

İŞİMİZİN zorlukları çok fazla. Seviyoruz ama bazen yoruluyoruz. Yağmurlu ve kötü havalarda gelemiyoruz. Burası büyük bir ticaret merkezi ama yağmur yağdığında çok kötü oluyor. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Onun dışında, bütün vatandaşlarımızı bizi dinlemeye bekliyoruz. Bir çayımızı ve kahvemizi içsinler isteriz. Bizler Grup Hadibaba olarak İzmirlinin hizmetindeyiz.

'KEMERALTI'NIN KALBİ BURADA ATIYOR'

-Başka yerlerde çalıyor musunuz?

BAZEN müzisyen arkadaşlarımız da bize katılıyor. Burada geçtiğimiz yıllara göre bir artış söz konusu. Çünkü ilk geldiğimiz zamanlarda bu sokağı çok bilen yoktu ama artık çoğunluk burada. Bu da bizi mutlu ediyor. Sokağa da farklı bir hava katıyor. Geçen yaz Akyaka'daydık. Bu anlamda iş teklifleri alıyoruz. Ayrıca bazı yerlerden de çağrılıyoruz.

'GENÇLERE HERKETLİ YAŞLILARA NOSTALJİ'

- Çalacağınız parçalara nasıl karar veriyorsunuz?

GELEN istekleri değerlendiriyoruz. O sırada bulunan kişilerin yaş ortalamasına bakıyoruz. Orta yaşlardaki kişiler çoğunluktaysa o zaman Türk Sanat Müziği tarzında çalıyoruz ama gençler varsa biraz daha hareketli çalıyoruz. Metin bu noktada güncel parçalar çalıyor.