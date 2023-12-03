Kendimizle hesaplaşma içine gireceğimiz bir hafta

KOÇ Mantıklı olmalısınız

Jüpiter finans evinizi hareketlendiriyor.

Konuşmalarınız sevimli ve herkesi büyüleyerek kendinize bağlıyorsunuz. Mesleki konumlarınız ve iş başarılarınız gündeme gelecek, kişisel ilişkilerinizden kopmayacaksınız fakat çok fazla yoğunluk yaşamayacaksınız. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Özellikle, iş yaptığınız kişilerin birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz.

BOĞA Taviz vermek istemiyorsunuz

Uzun vade işlerden hoşlanıyor ve hiçbir işinizi acele getirmekten hoşlanmıyorsunuz. Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak.

Fikir çatışmalarından uzak kalmayı başarmalı ve bulunduğunuz ortamlarda düzgün gitmeyen durumları içinizden yargılamalı ve bu konuda taviz vermemelisiniz.

Yenilikler konusunda temkinli olmanızda yarar var. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır.

İKİZLER Sorumluluklarınızı unutmayın

Karşıt evinizdeki Güneş, sizi güçlendirecektir. Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.

Mesleki anlamda oldukça iddialısınız. Akıllıca yapacağınız planlar yaşamınızda önemli bir yer tutacak. Ruhsal dinginliğiniz biraz da özel isteklerinizin gerçekleşmesine bağlı. İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.

Enerjiniz çok yüksek. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedebilirsiniz.

İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir.

YENGEÇ Ne istediğinizi biliyorsunuz

Dengelerinizi korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz.

Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Her konuda fikir sahibi olduğunuz halde, sizden daha zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammül gücünüz yok. İsteklerinize daha çabuk ulaşma çabası içinde, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlamaya çalışacaksınız.

ASLAN Tavırlarınız önemli

Güçlü gruplar içinde olma arzusu ile arkadaşlarınızla bütünleşmeyi sağlayacak işler peşinde olacaksınız.

Arkadaşlarınızın çalışma hayatınızda size fayda sağlayacak tarzda olmalarına dikkat ediyorsunuz.

Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun.

Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bu hafta sizi oyalayan yolculukları da gündeme getirecektir.

BAŞAK Mantık ve adalet ön planda

Başkalarının düşünceleri sizi ilgilendirmeyecek. İş birliği içinde olduğunuz kişiler üzerinde, mevcut potansiyelinizi kullanarak etkinlik sağlayacaksınız. Bu ilişkiler çerçevesinde gereğinden fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Fakat, her şeye rağmen; bu günlerde dostluklarınız derinleşecek, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle önemli kararlar alacaksınız. Özgürlük duygusu ve geleneksel yapınız arasında bocalamalar yaşıyorsunuz.

Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin.

TERAZİ Hedefleriniz değişiyor

Aklınıza gelen birçok düşünceyi yaşama geçirme konusundaki tereddütlerinizi yeneceksiniz.

Sevdiğiniz işleri yapmak istiyor ve hızlı gelişen olayları seviyorsunuz.

Uzak idealleri ve yolculukları kapsayan çalışmaların planları içinde olacaksınız. Hızlı koşan yaşam temposu içinde amacınıza doğru ilerlerken, detaylar ve ayrıntılardan uzaklaştığımız konular olabiliyor. Taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Ani gelişen olaylar karşısında tepkinizi koyacaksınız.

Kariyerli ve kaliteli ilişkiler sizi bekliyor. Başarı isteği içinde olacaksınız.

AKREP Olayları abartmayın

Yenilikler ilginizi çekiyor. Birçoğunuz; arkadaş çevrelerinde, karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans sergileyecek. Yeni kişilerle tanışmanız mümkün.

Fakat başlayan bir ilişki varsa, dikkatli olmanız gerekiyor. Koşullar yön değiştirecek. Dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak.

Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler içinde yapıcı çalışmalar sergileyeceksiniz. Duygusal konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz.

Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız.

YAY Tepkinizi koymalısınız

Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır.

Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz. Bu dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacak, yoğun başarı arzusu içinde olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz.

Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi çabuk soyutlayacaksınız. Etkin ve cazibeli bir konuşma yapınız var.

OĞLAK Aşk kapınızı çalıyor

Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Hırslı yönlerinizin olumlu olmasının yanı sıra, bulunduğunuz topluluklarda lider ve öncü olabilecek aktivitelerle ön planda olmak isteyeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır.

Yeni durum değerlendirmeleri içinde olacaksınız. Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yakın arkadaş ve dostlarınızla yeniden tartışabilirsiniz.

Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz.

KOVA İnatçı ve ısrarcısınız

Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.

Toplumsal başarılarınız ve ilginç fikirleriniz prim toplayacak. Özellikle, kan bağı olduğunuz kişilerin üzerinizde etkiniz büyük olacak ve babanızla aranızda uyumlu bir beraberlik oluşturacaksınız.

Yakın çevrenizle yapacağınız iş birliklerinden kazançlar elde edeceksiniz.

Aşkla ilgili konuları ertelemenizde yarar var. Duygularınızda geçmişten kaynaklanan bir karmaşa yaşayabilirsiniz. Kimseye ödün vermemelisiniz. Bilgilerinize güvenin.

BALIK Çevrenize güvenmiyorsunuz

Yaşamda, talebinizin çok fazla olduğu bir dönemdesiniz. Uzun süredir yapmayı planladığınız işleriniz için, gereken alt yapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız.

Yakın çevreniz bu konuda sizden çok şey bekliyorlar. Kendinizi enerjik ve hırslı hissetmeniz, küçük hatalar neden olabilir.

Sakin davranırsanız kazanacaksınız.

Kendinize hiçbir konuda rakip görmek istemiyorsunuz. Desteklendiğinizi hissettiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz. Yaşantınıza yeni katılacak kişilerle uyum içinde olacak ve fikir alış verişleri içine gireceksiniz.