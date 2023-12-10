22 asırlık ilham perisi Muğla’da bulundu

Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli bulundu. İlham perisi 2 bin 175 yıl sonra gün ışığına çıkarıldı. Heykel, Roma Dönemi'nde kopyaları yapılan bir eserin Helenistik Dönem'e ait tek orijinali olma özelliğini taşıyor. Milattan önce 2'nci yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos'un yaptığı bilinen ve Zeus ile Mnemosyne'nin kızları olan ilham perilerinden "Dans Eden Musa"nın Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma Dönemi kopyaları biliniyor. Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan heykel ise Philiskos'un Helenistik Dönem'e ait tek orijinal çalışması olarak Roma Dönemi kopyasından ayrılıyor. Eserin Helenistik Dönem'in ünlü heykeltıraşı Philiskos'un Stratonikeia'da çalışmış olduğunu göstermiş olması da arkeologlar için ayrıca önem taşıyor. Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nın havuzlu soğukluk bölümünde (Frigidarium) yapılan çalışmalarda kaidesiyle birlikte ortaya çıkarılan heykelin başı ve kolları ise buluntular arasında yer almıyor.