Her ünlünün fit kalma yöntemi farklı

PENELOPE CRUZ

PENELOPE Cruz, sağlıklı ve fit görünüşünden taviz vermek istemeyen ünlü isimler arasında. Bu nedenle sabah uyandığında uzun uzun sakız çiğniyor. Bu kulağa biraz ilginç gelebilir, ancak Cruz bu sayede iştahının kesildiğini ve metabolizmasının harekete geçtiğini söylüyor. Bu şekilde yağ da yakıyormuş. Beyonce

BEYONCE'NİN kilo vermek için kendi yöntemleri var. Haftanın üç gününde limon suyu, pekmez ve karabiber karışımı bir sıvı tüketerek dokuz kilo verdi. Ayrıca Beyonce diyet yaptığı dönemlerde sadece sıvı ve sebze ağırlıklı besleniyor. Bu sayede vücudundaki ödemlerden kurtuluyor ve hızlı bir şekilde kilo veriyor. Bunlarla birlikte spor yapmayı da ihmal etmiyor tabii ki. Jessica Alba

JESSICA Alba fit ve güzel görünmek için sınırları zorlayan ünlülerden bir tanesi. Üç çocuğu olan Alba, hamilelikte aldığı kilolardan hızlı bir şekilde kurtulmak için geceleri beline iki tane korse takarak uyuyormuş! Korse kendisini çok terletmesine ve biraz zorlayıcı olmasına rağmen Alba, bu ilginç zayıflama yönteminin bunlara değdiğini düşünüyor. Ancak şunu da eklemeden geçmeyelim, bu korseleri uyurken giymenin vücuda çok zararlı olduğuna dair araştırmalar var. Gwyneth Paltrow

IRON Man serisi için kısa bir sürede zayıflaması gereken sağlık kraliçesi Gwyneth Paltrow, her sabah spor yapıyor. Ancak kısa sürede kilo vermesi gerektiği zamanlarda güzel oyuncu beslenmesine detoks içeceklerini ekliyor ve her sabah kahvaltıda kıvırcık lahana suyu içiyor. Gün içinde de ara öğün olarak çiğ badem tüketiyor ve genellikle sıvı ve meyve ağırlıklı bir diyet uyguluyor. Miranda Kerr

ESKİ Victoria's Secret modeli Miranda Kerr doğum yaptıktan sonra aldığı kiloları kısa sürede verenler arasında. Ünlü manken yoga egzersizlerinin yanı sıra günde bir bardak hindistan cevizi sütü tüketiyor. Bunun sebebi de hindistan cevizinin yağ yakımını hızlandırmasıymış. Anne Hathaway

ANNE Hathaway diyet yapmaktan pek hoşlanmıyor, buna rağmen kilo vermek için uyguladığı taktik oldukça ilginç. Bir film için hızlı bir şekilde kilo vermesi gerektiğinde güzel oyuncu bir gün öncesinden yalnızca iki tabak yulaf ezmesi tüketiyor. Bu yöntem kısa sürede zayıflamasını sağlasa da Hathaway herkesin kendi sağlık ve bedenine uygun yöntemleri tercih etmesi gerektiğini de hatırlatıyor.