Kış depresyonunda olabilir misiniz?

EGZERSİZ MUTLULUK HORMONU SALGILATIYOR

Yapılan çalışmalar; düzenli egzersizin, halk arasında 'mutluluk hormonu' olarak bilinen endorfin salınımını artırırken genel ruh halinizi iyileştirmeye katkı sağladığını gösteriyor. Böylece enerji seviyeniz yükselebilir. Kış aylarının soğuk ve kasvetli yapısına karşı, müzik dinleyerek yapacağınız tempolu yürüyüşlerin ve sporun da hem fiziksel hem de ruhsal olarak fayda sağlayacağını söylüyor.

SAĞLIKLI BESLENMEK ENERJİYİ ARTIRIYOR

Beslenmenize önem vermek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sağlıklı besinleri tüketmek enerjinizi artırır. Bu süreçte abur cubur atıştırmalıklardan, tuzlu, karbonhidratlı ve şekerli hazır gıdalardan kaçınarak, taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Sabah kahvaltılarını hamur işi ya da poğaça ile geçiştirmek yerine beyaz peynir, zeytin, yumurta ve yeşilliklerin olduğu bir kahvaltı yapmaya dikkat edin. Soğuk kış günlerinde susama hissi azaldığından su içmek için susamayı beklemeyin ve mutlaka günde iki litre su için.

GÜNEŞ IŞIĞI İYİ HİSSETTİRİYOR

Kış aylarının soğuk ve kasvetli günlerinde güneş de nadiren yüzünü gösterirken, özellikle güneşli günlerde mutlaka dışarı çıkarak mümkün olduğunca güneş ışığından faydalanmaya çalışın. Her gün mümkün olduğunca dışarı çıkarak derin nefes alıp verin. Yapacağınız yarım saatlik bir yürüyüşle kış güneşinin içinizi ısıtmasına olanak tanımanız, kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

EVE KAPANMAK YERİNE SOSYALLEŞİN

Yağmurlu, karlı ve soğuk günlerde kendinizi eve kapatmayın, sosyal ortamlardan izole etmeyin. Mümkün olduğunca ailenizle ve arkadaşlarınızla görüşüp sosyal aktivitelere katılın. Sosyal ilişkilerinizi güçlü tutmanız ve sevdiğiniz insanlarla dışarıda aktivitelere katılmanız kış depresyonunun sizi etkisi altına almasını engelleyen başlıca faktörlerden biri olacaktır.

KENDİ ZEVKLERİNİZE ZAMAN AYIRIN

Dinlenmek, rahatlamak ve kişisel ilgi alanlarınıza odaklanmak önemlidir. Kendinize küçük zevkler verin ve hoşlandığınız aktivitelere zaman ayırın, hobi edinin. Örneğin; yıllardır çok çalmak istediğiniz müzik aletini alıp veya resim kursunu araştırıp kayıt yaptırabilirsiniz. Yeniliklere açık olun ve denemekten çekinmeyin.

NEFES EGZERSİZLERİ İLE STRESİ YÖNETİN

Unutmayın ki stres kış depresyonunun en önemli sebeplerinden biridir. Stresinizi yönetmek ve aşırı stresten kaçınmak depresyonu riskinizi azaltacaktır. Yoga, meditasyon, rahatlatıcı nefes egzersizi gibi teknikler stresi kontrol altına almanızda size fayda sağlayacaktır.

10 SORUDA KIŞ DEPRESYONU TESTİ

UZMAN PSİKOLOG DUYGU GÖKYILDIRIM USLU AŞAĞIDAKİ SORULARIN EN AZ 5 TANESİNE EVET' DİYORSANIZ KIŞ DEPRESYONU İLE KARŞI KARŞIYA OLABİLECEĞİNİZİ SÖYLÜYOR. İŞTE, O SORULAR...

■ Kendinizi üzüntülü, boşlukta ya da umutsuz mu hissediyorsunuz?

■ İştahınızda değişimler olup, ya çok yiyor ya da hiçbir şey yemek istemiyor musunuz?

■ Yaptığınız etkinliklere karşı ilginizde ciddi bir azalma, zevk alamama durumu mu var?

■ Endişeli mi hissediyorsunuz?

■ Öfkeli davranışlarda bulunuyor, hatta bazen kendinizi tanıyamıyor musunuz?

■ Geçmişinizle daha sık hesaplaşıyor, geçmişe dönük pişmanlık ve suçluluk mu hissediyorsunuz?

■ Son dönemde cinsel istekte azalma mı yaşıyorsunuz?

■ Uyku sorunları mı yaşıyorsunuz? Ya çok uyuyor ya da uyku tutmuyor mu?

■ Kendinizi halsiz hatta bitkin mi hissediyorsunuz?

■ Evden çıkmak istemiyor, sosyal ortamlara katılmaktan kaçınıyor musunuz?