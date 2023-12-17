2024’te burçları neler bekliyor?

İKİZLER HİÇBİR SEYDEN KORKMAMAYI ÖGRENDİ

RİSKLERDEN korkmamayı öğrendiniz artık.

Köklü kararlar alacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Oldukça başarılısınız. Satürn ve Neptün kariyer evinizde destek vermeye devam ediyor.

Yılın ilk yarısı bilinçaltı evinizdeki Jüpiter ve Uranüs, ilginç fikirlerle karşınıza çıkacak.

Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız.

FIRSATLARI KULLANIYORSUNUZ

Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter kişisel evinizden muhteşem bir enerji verecek.

Bolluk ve bereket konusunda evrenden destek var. 25 Mart ve 8 Nisan tutulmaları aşk ve yaşam evinize müthiş şns veriyor. Sürpriz aşklara hazırlanın. Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Başkalarına zor gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı oluyor. Felsefi tavırlarınız da her konuda size yardımcı artık.

Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz.

AİLE BAĞLARINIZ GÜÇLENİYOR

Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor.

Bu yıl yaşayacağınız tutulmalardan başarılı çıkmak için fırsatları lehinize kullanacaksınız.

Başlattığınız savaşlardan galip çıkmayı hedeflerken, ipi hiç kimselere bırakmak istemiyorsunuz. Üst seviyelerde bir yaşama hazır mısınız? Önünüze çok güzel ve ilginç fırsatlar çıkacak. 18 Eylül'de kariyer evinizde yaşayacağınız tutulma, size farklı bir bakış açısı getirecek. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. 2 Ekim'deki tutulma, ilişkilerinizi gözden geçirmek için bir fırsat.

Borçlarınızı çok daha kolay ödeyeceksiniz.

Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz.

Ailenizle ilgili olayları önemseyeceksiniz.

Onlarla bütünleşmek ve zamanınızın birçoğunu onlarla paylaşmak istiyorsunuz.

Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle birtakım yeni olaylar da beraberinde gelecektir. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz.

Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşuları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir.

Aktif ve hızlı düşüneceksiniz. Hızlı hareket ederek çalışma yaşantınızda müthiş bir performans sergileyeceksiniz. Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır.

AKCİĞERLERE DİKKAT EDİN

İkizler Burcu, "Merkür" etkisinde olduğu için; sinir sistemi, omuzlar, kol ve bacaklar dış etkenlerden çok çabuk etkilenir. İkizler; aynı zaman da akciğerleri yönettiğinden, soğuk algınlığına ve bronşite çok yatkındır.

Genelde huzursuz ve sinirli kişilerdir.

Yeni bir başlangıç ve yeni bir yaşam tarzı planlıyorsanız, bu yılı iyi kullanmalısınız.

Kilo vermeye ve düzenli egzersiz yapmaya başlamalısınız. Güçlü bir enerjiye sahipsiniz ve bu özelliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu arada evcil ev hayvan beslemeye başlayabilirsiniz. Eski alışkanlıklarınızı bırakmanın tam zamanı.

Ruhani taraflarınız güçleniyor.

DEĞİŞİM YENGEÇLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

KARŞIT ilişkilerinizde uzun bir Plüton dönemi geçiriyorsunuz.

Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var.

Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. 25 Mart ve 8 Nisan tutulmaları sizi içsel yönlerinizle yüzleştiriyor. Kariyer konusunda iddialı atılımlar yapacaksınız.

Sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız.

Sakin bir şekilde ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için uzun bir zaman var önünüzde. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır. Olayları genişleterek ve masaya yatırdığınız zaman, yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacaksınız.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEYE BAŞLIYOR

Ailenizi olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğiniz zaman yapacağınız değişimlerden önemli dersler çıkaracaksınız. Güvendiğiniz dostlarınızın fikirlerini alacak, karşılıklı güvene dayalı işbirliği içinde olacaksınız. Fakat gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. 18 Eylül tutulması yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi etkileyecek haberlerin gündem kazanması sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tanışacağınız kişileri karizmanızla etkilemek için, özel bir çaba sarf etmenize de gerek kalmayacaktır. Ortak çalışmalarınızın ses getireceği, hayallerinizin genişleyeceği bir ortamı paylaşacaksınız. 2 Ekim tutulmasında aileniz ön plana çıkacak. Bazılarının yaşantısında silmeniz gereken kareler vardı.

Tüm bunların bilançosunu yaptınız ve varsa ailenizle olan sorunlarınızı çözüyorsunuz. Geçmiş yıllara göre daha rahatlamış olacaksınız.

SU TÜKETİMİ SİZİN İÇİN ÖNEMLİ

Yengeç Burcu, yöneticisinin "Ay" olması nedeniyle, çok fazla duygusal dalgalanma yaşar. Kolay hastalanırlar. Zodyak'ın, en çok psikosomatik rahatsızlıklarına yakalanan burcu olan Yengeç, Ay'ın etkileşimi altındadır. Fiziksel olarak hiçbir şeyleri olmasa bile, sık sık doktorların kapılarını aşındırırlar. Bu nedenle; vücut sıvılarının dengelerine dikkat etmelidirler. Suyu yeterince tüketmediği zaman, hücre içi sıvıları dengelenmeyerek üreme organlarında düzensizlikler olabilir. Zihinsel enerjinizi dağıtmak yerine gerekli odaklaşmayı sağlamalısınız.

Akciğerlerinizin sorun yaratabileceğini düşünerek, kapalı ortamlardan ve havasız yerlerden uzaklaşmalı açık hava sporlarına özen göstermelisiniz.