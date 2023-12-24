Hediye seçiminde burçlardan yardım alın

KOÇ

HAREKETLİ ve enerjik oluşları ile tanınırlar. Ben egoları çok fazla gelişmiştir. Bu burçta doğanlar çok pratiktirler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemezler. Kırmızı bir şal, bordu bir ipek buluz, Egzotik bir tütsü demeti, vanilyalı bir parfüm, Kol saati, spor ayakkabı , blue jean veya bir çift deri eldiven hediye almak onları çok mutlu edebilir.

BOĞA

BOĞALAR hedefleri doğrultusunda ilerlerken, tüm dikkatlerini toplayabilme yeteneklerinin yanında maddecilikleri ile tanınırlar. Son derece güvenilir olan Boğalar, insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Evleri için güzel bir biblo, kristal bir cam eşya, kırmızı bir atkı, bir müzik aleti, kaliteli cilt ürünleri, özel bir kahve fincanı, maskot bebekler sevdikleri hediyelerdir.

İKİZLER

İKİZLER burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Aynı anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Günün modası bir giyim eşyası, parlak bir saç tokası veya saat, güncel bir CD ve moda olan bir kitap, omuz çantası, dağ ayakkabısı onlar için iyi birer hediye seçeneği olabilir.

YENGEÇ

YAŞAMLARINDAKİ her konuda aşırı bir şekilde hassas, alıngan ve kuruntuludurlar. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Yengeç'ler duygusallıkları ve duyarlılıkları ile tanınırlar. Çevresindeki her insandan da ayni hassasiyeti bekledikleri için, kolay geçinilir tipler değildir. Yengeçlere hediye olarak dantel bir yastık, güneş gözlüğü, oto biyagrafi tarzı bir kitap ya da bir mutfak eşyası alınabilir.

ASLAN

ASLAN kraldır, önderdir. Her şeye karışırlar, kibirlidirler. Yaşam sahnesinde her zaman parlayarak, odak noktası olmak isterler. Organizasyon güçleri çok fazladır. İsteklerini başkalarına kabul ettirmek, onlar için yaşamlarının 'olmazsa olmaz' şartıdır. Şık gece kıyafetleri, kadife bir pantolon, kırmızı mumlar, sarı pirinçten bir yer masası, parlak ışıklı bir avize, saten bir pijama Aslan'ın seveceği hediyelerdir.

BAŞAK

BAŞAKLAR çalışkan ve pratik insanlar olup, yaşamlarındaki en önemli konu iştir. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Onlara abartıya varmayan her türlü hediyeyi alabilirsiniz. Zarif olan her şeyi sever. Çiçekleri ve küçük takılardan ve kitaplardan hoşlanır.

TERAZİ

TERAZİLER güçlü bir adalet duygusuna sahiptirler. Abartılı hareketleri yoktur. Fakat yakın dostlarının vefasızlıkları onları çok etkiler. Nazik ve yumuşak sözlerle insanlarla iletişim kurarlar. Fakat, istemedikleri bir konuda ısrar edilirse sabır ve kibarlılıklarını yitirebilirler. Onlara yatak örtüsü, şifon giysiler, yumuşak bir kazak, şemsiye, güzellik malzemeleri, egzotik parfümler gibi zarif hediyeler alabilirsiniz.

AKREP

AKREPLER kadar yaşamda tutkuyla yaşayan az insan vardır. Akreplerin güçleri gözlerinden okunur. Duygularına kapılırlarsa, tehlikeli olabilirler. Aşırı bir şekilde kuşkuculardır, kolay inanmazlar ama inandıkları bir konuyu da sonuna kadar inatla savunurlar. Egzotik bir tablo, iç çamaşırı, değişik kokulu mumlar, egzotik kitaplar, romantik müzik albümleri, değişik aksesuarlar, hayvan postları onların seveceği hediyelerdir.

YAY

YAY burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Spor bir pijama, değişik kitaplar, renkli giysiler, büyük bir çanta, vanilyalı kokular ya da büyük bir bavul hediye ederseniz sevinirler.

OĞLAK

GELECEĞİ ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan Oğlak'lar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak, depresyona girerler. Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Gerçek bir Oğlak'ın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük. Deri bir bavul, değerli bir kemer, güzel bir kalem, pahalı bir gözlük, sallanan sandalye, yer minderi, küçük bir köpek yavrusu onları çok mutlu edebilir.

KOVA

HAYAL güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kovalar dik kafalıdırlar. Sevecen tavırları ile tanınırlar. Bu kişiler bencil değildirler. Onlara yaklaşmak çok zordur, çünkü arada her zaman bir mesafe bırakırlar. Hediye olarak elektronik aletler, müzik cdleri, deri aksesuarlar, mavi bir tişört ya da satranç takımı almak hoşlarına gidecektir.

BALIK

SABIR, eli açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan kişilerin en önemli nitelikleridir. Büyük bir inandırma yetenekleri vardır. Dürüst, vicdan sahibi, bağlı ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyabilirler. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Yaşam görüşleri ciddi fakat gerçekçi değildirler. Pırıltılı giysiler, güzel bir tablo, çiçek desenli çanta, deri bir ceket, minyatür bir sandık, romantik eşyalar balıkları mutlu eden hediyeler olabilir.