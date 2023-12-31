Türk-Kore kültürü birbirini tamamlıyor

Yeni nesil ürünleriyle, son derece başarılı şarkı grupları ve idolleriyle, aynı zamanda farklı kültürüyle dikkat çeken Güney Kore'ye olan ilgi zaman geçtikçe artıyor. K-pop ile dünyayı kasıp kavuran, danslarıyla ön plana çıkan Koreliler çalışma sistemlerine bağlılıklarıyla ve ayrıca yaşam tarzlarıyla da oldukça ilgi çekici. Kore'nin dizilerini ve filmlerini izlememiş olsanız da mutlaka duymuşsunuzdur. Hatta son zamanlarda dizilerde bahsi geçen bölgeler fazlasıyla merak ediliyor ve bu yüzden de Kore'ye gidenlerin sayısında artış yaşanıyor. Ece Yıldırım, 20 yıllık fotoğraf sanatçısı olmasının yanı sıra Kore'de yıllarca yaşayan ve Türkiye'ye dönerek Kore firmalarıyla iş birliğini sürdüren, son derece başarılı bir iş kadını. Gerek fotoğraf çekimleriyle gerekse oranın kültürüne yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Yıldırım, "Senelerce dil eğitimi aldım ve bir gezi sonrasında burada yaşamayı deneyimlemek istedim" dedi.

'ÜCRETSİZ SEYAHAT'

● Uzun zaman Kore'de yaşadınız. Oraya gitme serüveniniz nedir? Aslında benim serüvenim çok uzun. 2010 senesinde Kore diline karşı duyduğum merak sonrasında İstanbul'da bulunan Korece dil kursu Sejong Hakdang'da 3 sene eğitim aldım. Dili öğrenmeye başladıktan kısa süre sonra 2011 yazında "Bu dili öğreniyorum ama yerinde de deneyimlemek lazım" diyerek Güney Kore'ye ilk seyahatimi gerçekleştirdim. 20 günlük çok keyifli bir Güney Kore gezisi sonunda dili ve kültürü daha çok deneyimlemek istedim. Sonrasında aktif olarak Güney Kore'yi sosyal medyada tanıtmaya başladım. Türkiye'de ve Kore'de yapılan birçok resmi programda çalışma şansı yakaladım. Ardından bir sanatçı programı ile 3 ay boyunca Incheon Sanat Platformunda yerel sanatçılarla birlikte yaşayarak bir fotoğraf projesi hazırlayıp kişisel fotoğraf sergimi açtım. En son 2020 senesinde Kore Hükümeti Youtuber programı K-Influencer Akademi programını kazanarak Güney Kore'yi tanıtmak için ücretsiz bir şekilde Kore'ye seyahat hakkı kazandım. Bu seyahat hakkımı bu yaz 1 ay boyunca Kore'de seyahat ederek kullandım ve birçok programda yer aldım. 13 senedir Kore Hükümetinin ve Kore Turizm Organizasyon'a ait programların içerisinde aktif olarak içerik üretmeye devam ediyorum.

'ÖN YARGI VARDI'

● Türkiye'de özellikle de Kore şarkılarına ve dizilerine büyük ilgi var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Aslında son 10 yıldır Kore dizileri ve K-Pop'a ilgi çok fazla. Ancak önceleri birçok kişi tarafından ön yargı ile bakılıyordu. Son yıllarda bazı online dizi/film platformları, sosyal medya ve popüler yapımlar sayesinde önceden Kore kültürünü bilmeyen herkes bu konulara daha çok ilgi duymaya başladı. Tabi ki hepimizin bildiği ve Kore'nin tüm dünyaya açılmasını sağlayan PSY'ın Gangnam Style'ının katkısı büyüktür.

● Kore'de Türkler nasıl karşılanıyor? Ben Güney Kore'ye yaptığım seyahatler ve yaşadığım süre boyunca genel olarak olumsuz bir şey yaşamadım. Orada Türk olduğumu öğrenince "Kardeş" diye selam veren, "Bize savaşta yardım ettiniz" diyerek teşekkür edenler oldukça fazlaydı. Aynı zamanda 2002 Dünya Kupası Maçı'nı hatırlayıp "Kardeş ülkemiz Türkiye" diyenler de vardı. Bunun gibi birçok güzel anıya sahibim.

● Türkiye'ye döndünüz. Korelilerle ilgili ne söylemek istersiniz? 13 senedir Koreliler ile çalışıp uzun bir süre de onlarla yaşama ve Kore kültürünü birebir tecrübe etme şansı yakaladığım için şöyle diyebilirim; ülke olarak bize çok uzak gibi gözükse de kültürel ve ata rkil aile düzeninden dolayı benzerliklere sahip olduğumuz insanlar. İş hayatında çok çalışkanlar. Kore kültüründe olan her şeyi "hızlı hızlı" yapma durumundan dolayı da bize göre daha stresli olabiliyorlar.

'BENZER YÖNLER VAR'

● Uyum sağlamak kolay mı? Türk -Kore kültüründe birçok benzerlik var. Örneğin evin içinde terlik giymek, bayramlarda ailelerin bir araya gelip yemekler yapıp atalarını selamlaması/ çocuklara harçlık verilmesi vb.gibi. Yemek kültüründe birçok benzerlik olsa da seyahat eden kişilerin en zorlandığı şeylerden biri 'Helal' yemek konusu. Paketli ürünler yerine helal restoran ve ürün satan yerler tercih edilebilir. Yeni kültürleri tanımayı ve keşfetmeyi sevenler için Güney Kore çok keyifle seyahat edebileceği ve eğlenerek gezebileceği bir ülke.

'TÜRKÇE İLE AYNI DİL AİLESİNDEN"

Kore dilinin temelini öğrenmek çok zor değil çünkü Türkçe ile aynı olan Ural-Altay dil ailesine ait bir dildir. Zor gibi gözükse de uzakdoğu dilleri arasında alfabesi en rahat öğrenilebilecek dil Korece diyebiliriz.