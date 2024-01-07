CK Klinik 6 yaşında

KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas tarafından 6 yıl önce Mavişehir'de kurulan CK Klinik 6'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mavişehir Cosi Gastro'da düzenlenen kutlama yemeğine CK Klinik çalışanları, Op. Dr. Cem Karas ve Op. Dr. Çiğdem Karas'ın dostları ile geçtiğimiz günlerde Almanya'da hayata geçirilen DuePlast Klinik ortakları Mustafa Şamil Parlak ve Abbas Demirdere katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Cem ve Çiğdem Karas geç saatlere kadar doyasıyla eğlenerek 2023 yılının yorgunluğunu ve stresini attı.

HAYALİMİZ GERÇEK OLDU

Gece de davetlilere hitaben bir konuşma yapan Op. Dr. Cem Karas, "6 yıl önce çıktığımız bu yolda her geçen gün büyüyen ekibimizle ve bize güvenen hastalarımızın destekleriyle kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Amacımız KBB, yüz estetik ile Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında referans merkezlerden biri olarak başta bölgemiz olmak üzere sağlık turizmi ile yurt dışındaki hastalarımıza da hizmet vermektir. Ben bu ekibin her geçen gün büyüyerek nice 6 yıllarda bir araya gelmesini diliyorum" diye konuştu.

Uzun süren çalışmaların ardından hayalini gerçekleştirdiklerini söyleyen Op. Dr. Cem Karas, "Uzun zamandır Almanya'da bir klinik açmak için çalışma yapıyorduk. Artık bu hayalimizi gerçekleştirdik. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde DuePlast Klinik sağlık hizmeti vermeye başladı. DuePlast'ın Avrupa'da referans bir merkez haline gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

6'ıncı yıl pastasının kesilmesinin ardından eğlence geç saatlere kadar devam etti.