Zirvelerin ‘Yıkılmaz’ı Kar Leoparı olmak istiyor

Dünya genelindeki birçok dağın zirvesinde Türk bayrağını gururla dalgalandıran 46 yaşındaki Hümeyra Yıkılmaz, yaşam tarzına dönüştürdüğü dağcılıkta, büyük hayallerin peşinden koşmaya devam ediyor. 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi sonrasında kurdukları arama kurtarma derneği ile başlayan serüveni rekorlar ve ilklerle devam ettiren Yıkılmaz, 4 defa 7 bin metre yüksekliğe tırmandı. 2014 yılında Kırgızistan'da 7 bin 500 metrelik İsmail Samani Dağı'na çıkarak bu yüksekliğe tırmanın ilk Türk kadını unvanın aldı. Yıkılmaz, Peak Lenin Dağı, Khan Tengri Dağı gibi zorlu zirvelere de tırmanarak adından söz ettirdi.

MARMARA DEPREMİYLE BAŞLADI

Dağcılık serüveninin temelinde arama kurtarma faaliyetleri ile başladığını ifade eden Hümeyra Yıkılmaz "1999'da çok acı bir deprem yaşamıştık. Onun hemen arkasından Aydın'da bir arama kurtarma derneği kurduk. Bunun kampları, eğitimleri derken sevgili Nasuh Mahruki ile bir araya geldik. Onunla birlikte eğitimler aldık, kamplara gittik derken, bir doğa yürüyüşü grubumuz oluştu. Bunlar hep zincirleme gelişti. Bunun da devamı yüksek irtifa dağcılığı oldu. İzmir'de bir kulübe kayıt olarak eğitimlerimi aldım ve 3 bin metrelik dağlar, Türkiye içerisindeki Erciyes, Hasan Dağı sonrasında Ağrı Dağı, sonrasındaki aşama ise İran, 6 binlik dağlar, Gürcistan bu şekilde devam etti.

İLKLERE ADINI YAZDIRAN KADIN

2013 yılında ilk defa Çin'e giderek Mustagata Dağı'nda bir 7 bin metre tırmanış denemem oldu. Orada 6 bin 500 metreden dönmek zorunda kaldım. Çünkü eğitimlerim, fiziki ve psikolojik donanımların ancak oraya kadar yeterliydi. 5 binlerden birdenbire 7 binlere çıkamadım. Dolayısıyla o benim için çok büyük bir adım oldu. Döndüğümde nasıl hazırlanmam gerektiğini çok iyi öğrenmiştim. Sonra eğitimlerimi tamamladım, eksik malzemelerimi hazırladım ve 2014 yılında Kırgızistan'a gittim. Pamir sıradağlarının 7 bin 105 metre yüksekliğindeki Korjenevskaya ve en zirvesi olan 7 bin 500 metre yüksekliğindeki İsmail Samani Dağı için tırmanışı planladım. Ekibimizle birlikte hazırlıklarımızı tamamladık ve gittik" dedi. Pamir sıradağlarındaki Korjenevskaya ve İsmail Samani Dağı'na tırmanan ilk Türk kadını unvanını aldığını ifade eden Yıkılmaz; "İlk önce Korjenevskaya'ya çıktık ve bu ilk Türk kadın tırmanışıydı. Aynı kamptan 10 gün sonrada İsmail Samani Dağı'na çıktık. Bu da yine ilk Türk kadın tırmanışıydı. Hatta bu ikinci Türk tırmanışı oluyordu. Çünkü 20 yıl önce sadece Nasuh Mahruki çıkmıştı. Ondan sonra herhangi bir Türk denemesi olmamıştı. 20 yıl sonra ben, partnerim Kerem Ayhan ile bu tırmanışı gerçekleştirdim. Bizim için çok önemli ve özel bir andı. Sonrasında 2015 yılında Peak Lenin Dağı'na gittim. O da 7 bin 135 metre yüksekliğinde. Dördüncü olarak da Khan Tengri Dağı'na çıktım. Tanrı Dağları'nın en zirvesi. O da 7 bin 10 metre yüksekliğinde. Teknik tırmanış gerektiren bir dağdı. Böylelikle 4 tane 7 bin metre üzeri tırmanışı tamamlamış oldum" şeklinde konuştu.

HEDEFİ KAR LEOPARI OLMAK

Gelecek hedefleri arasında Rus Dağcılık Federasyonu tarafından verilen "Kar Leoparı" unvanını kazanmak ve 8 bin metre üzeri dağlara tırmanmak olduğunu belirten Yıkılmaz; "Bilindiği üzere dünyanın çatısı 8 bin metreler. Dünyada 14 tane 8 bin metre üzeri dağ var onların da hepsi Himalaya Dağlarında. Himalayalara bu yıl Nepal ile bir giriş yaptım, ana kamplara kadar yürüyerek. Hedefim 8 binlik bir dağa tırmanmak. Yani o atmosferi, o heyecanı yaşamak istiyorum. Oraları görmek istiyorum. Onun dışında ise 5 tane 7 bin metre üzeri belirlenmiş dağa çıktığınız zaman 'Kar leoparı' unvanı veriliyor. Rus dağcılık federasyonu tarafından. Benim de planlamadığım şekilde bu gelişti. Yani 5 tane belirlenmiş dağın dördüne çıkmış bulundum. Bunları ben 'kar leoparı' olmak için yapmadım ama program o şekilde gelişti. Dolayısıyla 4 tanesini yapmış oldum ve son kalan 7 binlik Pobeda Dağı'na da tırmanmayı denemek istiyorum. Bir Türk kadını olarak 'Türk Kadın Kar Leoparı' olmak istiyorum. İçimden öyle bir denemek geçiyor. En azından 4 tanesini yapmışken beşinciyi de tamamlayıp o dağı da görmek istiyorum. Onu deneyeceğim bir de çıkabilirsem 8 bin metrelik dağlara çıkmayı istiyorum" dedi.

BİSİKLETLİLERİN BAŞKANI

Hümeyra Yıkılmaz, aynı zamanda Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi başkanlığında da Aydınlı bisiklet severler ile birlikte yıllardır pedal çeviriyor. Dağ tırmanışlarının yanında yıllardır pedal çeviren Başkan Yıkılmaz, spor aşkıyla göz dolduruyor. Dağcılık ve bisiklet sporlarında adından sıkça söz ettiren Yıkılmaz, Türk kadınlarına ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.