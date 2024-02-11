Kıtalararası uçan ilk uçak Edremit yeniden yapıldı

TÜRK havacılık tarihinin ilk kıtalar arası uçuşunu tamamlayan Edremit Tayyaresi'nin 110 yıl sonra bire bir ölçülerinde modeli yapıldı. 1914 yılında İstanbul'da Kudüs'e uçarak gitmek için başlatılan proje, üç uçağın yollarda düşmesiyle hayal kırıklığına dönüştü. Ertuğrul isimli üçüncü uçak Balıkesir'in Edremit ilçesi yakınlarında düştü. Dönemin Edremit Belediye Başkanı Yazıcızade İsmail Hakkı Bey ve Edremit halkının destekleri ile Marsilya'dan bir uçak satın alınarak orduya teslim edildi.

TEYYAREDEN UZAYA

EDREMİT ismi verilen bu uçak, 15 Mayıs 1914 tarihinde üç pilotun şehit olduğu ve üç uçağın düştüğü bu yolculuğu tamamladı. Türk havacılık tarihinde önemli bir olaya imza atan Bleroit marka Edremit uçağı Yeni Dünya Vakfı Edremit Şubesinin çalışmaları ile bire bir ölçülerde aslına uygun olarak modellendirildi. 8 metre 20 santim boyunda ve 8 metre 40 santim eninde orijinal planlarına sadık kalınarak yapılan Edremit Tayyaresi, düzenlenen tören ile tanıtıldı.

Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, Edremit Tayyaresi'nden uzay yolculuğuna geçen değişime dikkat çekerek, "Yani bundan 110 sene önce Edremit halkının özverisi ile yapılan bu tayyarenin o günkü şartlarda Filistin'e gidip bayrak gösterebilmek için ne büyük gayret sarf ettiğini görmekteyiz. Tabii bu programın bugünlerde yapılmasının anlamı çok daha büyüktür. O gün bayrak göstermek için Filistin'e, Mescidi Aksa'ya giden tayyare, bugün de uzayda Türk bayrağını gösteren Alper Gezeravcı adında bir gencimiz var. Dolayısıyla nereden nereye geldiğimizin en bariz örneği" dedi.