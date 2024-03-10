Karavanınızı yeni seyahatlere hazırlayın

Özellikle pandemiden sonra bizi doğayla buluşturan karavanlara talep arttı. Karavan ile kış tatili yaptınız ya da belki karavanınız bütün kışı garajda bekleyerek geçirdi. Bu yüzden onu bahara ve yeni yollara hazırlamanız şart. İstenmeyen kazalardan ya da sizi yolda bırakacak talihsizliklerden korunmak için karavanınızın bakımını doğru yapmanız şart. İşte karavanınızla yapacağınız güzel seyahatlerinizin kötü bir deneyime dönüşmemesi için yapmanız gerekenler...

İÇ VE DIŞ TEMİZLİK

Her seyahatten sonra yüzeyleri silin, zeminleri temizleyin ve tüm eşyaları yerine koyun. İç mekanı düzenli olarak havalandırarak taze hava sirkülasyonunu sağlayın. Karavanınızın dış yüzeyini de düzenli olarak temizlemek oksidasyonu ve paslanmayı önlemeye yardımcı olur. Kir, böcekler veya kuş pislikleri gibi kalıntılar, uzun vadede yüzey hasarına neden olabilir. Uygun temizleyiciler ve koruyucu kaplamalar kullanarak karavanınızın parlak ve temiz görünmesini sağlayın. Karavanınızın tekerlek ve lastik kontrollerinin aksatılmaması beklenmedik bir yerde yolda kalmanızı önlemek açısından çok önemli. Doğru lastik basınçlarını koruyun ve lastiklerde aşınma izleri veya hasarlar olup olmadığını periyodik olarak kontrol edin. Yedek lastiği de unutmayın ve gerektiğinde kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.

ELEKTRİK VE SU SİSTEMİ

Karavandaki elektrik ve su sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalı. Şamandıra valflerini kontrol edin. Su ve herhangi bir sızıntıyı hemen giderin. Elektrik sistemini düzenli olarak test edin. Prizlerin ve anahtarların işlevselliğini kontrol edin. Karavanınızın mekanik bakımını yaptırın. Karavanınızın mekanik parçalarını düzenli olarak kontrol edin ve bakımını yaptırın. Düzenli olarak bir profesyonel tamirciye göstererek kontrol ettirin. Herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi hemen tamir edilmelidir.

SU DEPOLARI BAKIMI

Karavanınızın su ve atık depolarının önemine değinen İdeal Caravan Genel Müdürü Mehmet Kaya, su ve atık depolarının temizlenip dezenfekte edilmemesi durumunda depolarda bakteri ve ya hastalık oluşabileceğini belirtti.

GÜVENLİK EKİPMANLARI

Karavanda bulunan güvenlik ekipmanları da düzenli olarak kontrol edilmeli. Kontrol edilmeyen sistemler istenmeyen kazalara davetiye çıkarır. Bu sebeple elektrik tesisatının ve bakımını yapın. Yangın söndürücünün sağlam olduğundan ve uzun süreli bir servis gerektirmediğinden emin olun. Üzerindeki tarihi kontrol edin. Duman alarmınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edip ilk yardım çantanızı doldurun.