Ege’nin iki yakasını buluşturan karnaval

Yunanistan'ın popüler turizm merkezlerinden Sakız Adası, geçtiğimiz günlerde eğlenceli bir karnavala ev sahipliği yaptı. Homeros'un adası olarak da bilinen ve tüm dünyadan turistlerin ziyaret ettiği Sakız Adası'nın en önemli karnavallarından Mostra Karnavalı, bu yıl da keyifli görüntülere sahne oldu.

TARİHTE BİR İLK

48'incisi gerçekleştirilen karnavala ilk kez özel davet üzerine bir Türk organizasyon şirketi, Anatolia Organizasyon da dev kuklaları ile renk kattı. Adanın kırmızı taşlı evleri ile ün yapmış Thymiana köyünde düzenlenen Mostra Karnavalı'nın tarihi, korsanların Ege'de kol gezdiği Ortaçağ'a dayanıyor. Adaya saldıran korsanları yenen Thymiana halkı, bu zaferi her yıl coşkuyla kutluyor. Her türden kostümün ve maskenin kullanıldığı, halk oyunlarının ve özel gösterilerin sergilendiği, yerel lezzetlerin ikram edildiği karnavalda, İzmirli etkinlik firması Anatolia Organizasyon'un neşeli dev kuklaları binlerce turistin yoğun ilgisi ve sevgi gösterisiyle karşılaştı.

HOŞ GELDİNİZ ANONSU

Karnaval için Sakız Adası'nın Thymiana köyüne gelen ve sayıları iki bine yaklaşan Türklerin coşkusu da festival kortejine damga vuran gösterişli kuklaları taşıyanların Türk olduğunu öğrenince katlanarak arttı. Karnavalın geçit töreni esnasında sahneden sık sık Türklere "Hoş Geldiniz" anonsları yapıldı. Karnaval boyunca Sakızlıların 4 metrelik kuklalar ile Türk ekibe gösterdiği sıcak ilgi ve misafirperverlik, iki ülke arasında kültür köprüsü ile kurulan dostluğu perçinledi.

KUKLALAR SINIRI AŞTI

Ada halkının aylar öncesinden hazırlanmaya başladığı karnaval için Yunan yetkililerin temasa geçtiği Anatolia Organizasyon firması sahibi İsmail Gündüz, Dev Kukla Korteji ile ülke sınırlarını aşarak bir ilki gerçekleştirmekten gurur duyduğunu belirtti. Karnavalın gözdesi olmanın mutluluk verici olduğunu ekleyen Gündüz, iki ülke arasındaki işbirliklerini artıracaklarını dile getirdi.