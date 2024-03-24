Spor mevsimi geldi peki ne giymeli?

Bahar geldi... Dolayısıyla yazın plajlarda boy gösterme paniği de başladı. Şimdi spor salonları ful kapasite çalışıyor. Herkes yaza hazır fit bir vücuda sahip olmak istiyor... Bir spor salonuna yazıldınız peki şimdi spora giderken ne giyeceksiniz? Aslında temel kural rahatlık ve terletmeyen kumaşlar ancak artık konu o kadar da basit değil! Spor salonuna giderken yaptığınız yanlış kıyafet seçimleri ciltte kızarıklıklara, deformasyona ve kaşıntıya yol açabilir. Bu tarz ciddi sorunlarla karşılaşmamak için antrenman esnasında hayatınızı kolaylaştıracak ve size sorun çıkarmayacak spor kıyafetleri seçmelisiniz.

TERLETMEYEN KUMAŞ

Spor salonuna gidiyorsanız, doğru bir antrenman planı ile terleyeceğiniz kesin. Bu durumda pamuklu ya da polyester gibi nefes alabilen spor kıyafetleri tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü egzersiz yaparken vücut ısınız artacağından terleme kaçınılmaz... Kötü kokuların önüne geçmek ve hastalıklardan kaçınmak için teri hızlı emebilen atlet, tshirt ve spor kıyafetlerini spor kombinlerinize dahil edebilirsiniz.

SPORCU SÜTYENİ

Hareket kabiliyetinizi artırabilmek ve adımlarınızı özgürleştirebilmek için sporcu sütyeni olmazsa olmaz. Seçeceğiniz sporcu sütyeninin her hareketinde size uyum sağladığından emin olmalısınız. Yoksa spor yaparken kendinizi fazlasıyla rahatsız hissedebilirsiniz. Bunun önüne geçebilmek için bedeninize uygun bir sporcu sütyeni seçmekle ilk adımı atabilirsiniz.

SWEATSHIRTLER

Özellikle kış aylarında vücut ısınızı koruyabilmek için spor öncesi ve sonrasında kullanmak üzere sweatshirt modellerine yönelebilirsiniz.

TAYT, ŞORT, EŞOFMAN

Hem rahatlığından ödün vermek istemiyor hem de modanın gerisinde kalmak istemiyorsanız doğru yerdesiniz! Özellikle alt grup seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Bunlardan ilki vücut proporsiyonuna göre doğru seçimler yapmak... Bu noktada bel bölgesi elastik olan tayt, şort ya da eşofman altı tercih edebilirsiniz. Özellikle bacak antrenmanı yapıyor ve çok terliyorsanız biker tayt ya da bilekte biten tayt modellerini tercih ederek konfor alanınızı genişletebilirsiniz. Tayt modelleri ile kendinizi rahat hissetmiyorsanız, spor şort modellerine bir şans verebilirsiniz. Ancak yalnızca şort giymenin de bazı hareketleri yaparken size engel oluşturabileceğini hatırlatmakta fayda var. Bu sebeple taytlı şort modelleriyle bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Kış aylarında hava soğukken tercih edebileceğiniz eşofman altları ile rahat tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Nefes alabilen ince eşofman altı modelleri ile bu tercihi illa ki kışa hapsetmek zorunda kalmazsınız.

AYAKKABI SEÇİMİ

Ayakkabılar sadece spor salonu için değil her zaman çok önemli. Ama spor yaparken ekstra özen gerekiyor. Çünkü eğer doğru bir ayakkabı seçimi yapmazsanız başınıza ciddi sağlık sorunları açabilirsiniz. Yapacağınız egzersiz türüne göre ayakkabı modellerinin değişkenlik göstereceğini mutlaka bilmelisiniz. Şayet bir kardiyo çalışması yapacaksanız, ayaklarınızı ve bacaklarınızı koruyacak ayakkabıları tercih etmelisiniz. Koşu bandında koşacaksanız, doğru koşu ayakkabınızı yanında getirdiğinizden emin olmalısınız. Eğer yoğun ağırlık kaldıracağınız bir antrenman planınız varsa, ayak bileği kısmı geniş olan, destekli bir ayakkabı tercih edebilirsiniz.

PİLATES VE YOGADA ÇORAP ÖNEMLİ

PİLATES ve yoga çoğunlukla denge hareketleri içerdiğinden kaymaz taban bir çorap şart. Eğer böyle bir çoraba sahip değilseniz parke zeminde kayıp düşmeniz işten bile değil. Terletmemesi ve tabii temiz olması çok ama çok önemli. Bunun yanı sıra yeni moda rengarenk pilates çorapları sizi motive etmek için birebir.