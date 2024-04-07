Sofrada bu yiyecekleri görmek cep yakıyor

KOBE ETİ

Japonya'nın Hyogo bölgesinde özel olarak yetiştirilen Wagyu ineklerinden elde edilen Kobe etinin kilosu yaklaşık 2 bin 500 liradan satılıyor. İneğin zengini fakiri olur mu demeyin çünkü Wagyu inekleri tabiri caizse hayvanlar aleminin Rockefeller'i durumunda. Özel masajlar, yemekler ve hatta rahatlamaları için verilen biralarla beslenip bakılan bu inekler, diğer inekler tarafından oldukça kıskanılıyor olsa gerek!

ALTIN

YÜKSELEN fiyatı ile cep yakmaya başlayan altın, bazı sofraların değişmeyen lezzetlerinden biri. 'Altın da yenilir mi' diyenler için yenilebilir altının üretildiğini belirtmekte fayda var. Antik Mısır'da kral mezarlarını süsleyen altın günümüzde yemek sofralarının da vazgeçilmezi haline geldi. Oldukça lüks bir zevk olan yenilebilir altının bir gramının fiyatı yaklaşık 500-600 TL'den başlıyor.

KUŞ YUVASI ÇORBASI

ÇİN'DE yaklaşık 400 yıldan bu yana tüketilen kuş yuvası çorbasının tarifi adından çok farklı değil. Zira bu çorbanın yapımında mağara kırlangıçlarına ait kuş yuvaları kullanılıyor. Piştiğinde jelatin kıvamına gelen çorbanın bu kıvamı kuşların yuvayı oluştururken salgıladığı salyalardan aldığı söyleniyor. Bu ilginç çorbanın fiyatı da dudak uçuklatan türden. Kuş yuvası çorbası içmek içinse 6 ile 24 bin TL arası bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor.

TRÜF MANTARLI ÇİKOLATA

BU zamana kadar hiç Trüf mantarlı çikolata denemiş miydiniz? Denemediyseniz ve tadını merak ediyorsanız yolunuz biraz uzun. Zira bu çikolatayı yalnızca Amerika'da kurulan Chocopologie adında bir çikolata fabrikası üretiyor. Dünyada nadir bulunan mantar türlerinden biri olan Trüf mantarı ile bitter çikolata kullanılarak hazırlanan bu çikolata çeşidinin fiyatı ise ortalama 10 bin TL'den başlıyor.

DENSUKE KARPUZU

JAPONYA'NIN Hokkaido Adası'nda yetiştirilen Densuke karpuzunun fiyatı yaklaşık 17 bin lira ama 17 bin lirası olan herkes

bu nadide meyvenin tadına bakamıyor. Çünkü bir yıl içerisinde yalnızca 65-70 civarı karpuzu yetiştirilebiliyor.