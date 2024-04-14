Kendimizle hesaplaşmaya gireceğimiz bir hafta

KOÇ Mantıklı olmalısınız

Jüpiter finans evinizi hareketlendiriyor. Konuşmalarınız sevimli ve herkesi büyüleyerek kendinize bağlıyorsunuz. Mesleki konumlarınız ve iş başarılarınız gündeme gelecek.

Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz.

Kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz.

Merkür retrosuna rağmen ikna yeteneğinizin yüksek olduğu bir hafta. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız.

BOĞA Taviz vermek istemiyorsunuz

Uzun vade işlerden hoşlanıyor ve hiçbir işinizi aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz.

Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Çatışmalarından uzak kalmayı başarmalı ve bulunduğunuz ortamlarda düzgün gitmeyen durumlar konusunda taviz vermemelisiniz.

Yenilikler konusunda temkinli olmanızda yarar var. Uzak kalmanız gereken kişiler var. Çevrenize dikkatli bakın.

İKİZLER Sorumluluklarınızı unutmayın

Merkür retrosu sizi yoruyor. Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Mesleki anlamda oldukça iddialısınız.

Akıllıca yapacağınız planlar yaşamınızda önemli bir yer tutacak.

Ruhsal dinginliğiniz biraz da özel isteklerinizin gerçekleşmesine bağlı.

İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.

Enerjiniz çok yüksek.

Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedebilirsiniz.

YENGEÇ Dostlarınıza zaman ayırın

Dengelerinizi korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.

Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz.

Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahipsiniz.

Bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. İsteklerinize daha çabuk ulaşma çabası içinde gelişen şartlara göre rotanızı ayarlamaya çalışacaksınız.

ASLAN Tavırlarınız önemli

Güçlü gruplar içinde olma arzusu ile arkadaşlarınızla bütünleşmeyi sağlayacak işler peşinde olacaksınız. Seçeceğiniz arkadaşlarınızın çalışma hayatınızda size fayda sağlayacak tarzda olmalarına dikkat ediyorsunuz.

İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.

Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Yıllardır beklediğiniz fırsatların gündeme gelmesiyle, çalışmalarınız yoğunlaşacak.

BAŞAK Mantık ve adalet ön planda

Başkalarının düşünceleri sizi ilgilendirmeyecek.

İşbirliği içinde olduğunuz kişiler üzerinde, mevcut potansiyelinizi kullanarak etkinlik sağlayacaksınız.

Bu ilişkiler çerçevesinde gereğinden fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Fakat, her şeye rağmen; bu günlerde dostluklarınız derinleşecek, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle önemli kararlar alacaksınız.

Ani kararlar vermeyin.

TERAZİ Hedefleriniz değişiyor

Aklınıza gelen birçok düşünceyi yaşama geçirme konusundaki tereddütlerinizi yeneceksiniz.

Sevdiğiniz işleri yapmak istiyor ve hızlı gelişen olayları seviyorsunuz.

Uzak idealleri ve yolculukları kapsayan çalışmaların planları içinde olacaksınız.

Hızlı koşan yaşam temposu içinde amacınıza doğru ilerlerken, detaylar ve ayrıntılardan uzaklaştığımız konular olabiliyor.

Taktikler geliştirmeniz gerekebilir.

AKREP Olayları abartmayın

Yenilikler ilginizi çekiyor.

Arkadaş çevrenizde, karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans sergileyecek. Yeni kişilerle tanışmanız mümkün.

Fakat başlayan bir ilişki varsa, dikkatli olmanız gerekiyor. Koşullar yön değiştirecek. Dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler içinde yapıcı çalışmalar sergileyeceksiniz.

Bazen yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız.

YAY Aşk kapınızı çalıyor

Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın.

Hırslı yönlerinizin olumlu olmasının yanı sıra, bulunduğunuz topluluklarda lider ve öncü olabilecek aktivitelerle ön planda olmak isteyeceksiniz.

Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır.

Yeni durum değerlendirmeleri içinde olacaksınız.

OĞLAK Tepkinizi koymalısınız

Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir.

Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır.

Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz..

Bu dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacak, yoğun başarı arzusu içinde olacaksınız..

Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz.

Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

KOVA İnatçı ve ısrarcısınız

Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.

Toplumsal başarılarınız ve ilginç fikirleriniz prim toplayacak. Özellikle, kan bağı olduğunuz kişilerin üzerinde etkiniz büyük olacak ve babanızla aranızda uyumlu bir beraberlik oluşturacaksınız. Yakın çevrenizle yapacağınız iş birliklerinden kazançlar elde edeceksiniz. Aşkla ilgili konuları ertelemenizde yarar var.

BALIK Çevrenize güvenmiyorsunuz

Yaşamda, talebinizin çok fazla olduğu bir dönemdesiniz. Uzun süredir yapmayı planladığınız işleriniz için, gereken alt yapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Yakın çevreniz bu konuda sizden çok şey bekliyorlar.

Kendinizi enerjik ve hırslı hissetmeniz, küçük hatalar neden olabilir. Sakin davranırsanız kazanacaksınız.

Kendinize hiçbir konuda rakip görmek istemiyorsunuz. Desteklendiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz.